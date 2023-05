Il 2023 è il miglior anno di sempre per i videogiochi? I fan sono già entusiasti

Siamo ormai vicini alla prima metà del 2023, ma l'attuale anno videoludico si è già dimostrato uno dei migliori di sempre — se non addirittura IL migliore — secondo molti fan.

Negli ultimi mesi abbiamo infatti visto il debutto sul mercato non solo di diversi titoli tripla-A che sono riusciti a mantenere enormi aspettative, ma anche molte perle inaspettate che si sono imposte velocemente nel panorama videoludico.

Già nelle scorse settimane vi avevamo proposto un'interessante classifica con i migliori giochi per media voto, ma già negli scorsi giorni sono arrivati altri pezzi da novanta da non lasciarsi scappare, con Zelda Tears of the Kingdom saldamente in testa alle classifiche (lo trovate su Amazon).

Ma tra pochi giorni usciranno ufficialmente sul mercato anche Street Fighter 6 — trovate qui la nostra recensione — e Diablo IV — qui la nostra recensione in corso — che, in entrambi i casi, hanno già convinto pienamente la critica internazionale.

E questi sono solo alcuni dei titoli con le medie migliori dell'anno: consultando le classifiche di Metacritic, come ricorda il beninformato Okami Games su Twitter, ci sono infatti anche produzioni come Dead Space, Resident Evil 4, Hi-Fi Rush, Hogwarts Legacy, Star Wars Jedi Survivor, Metroid Prime Remastered, Octopath Traveler II e Like a Dragon Ishin.

Se consideriamo che tutti questi titoli, che hanno raggiunto almeno una media dell'80/100, sono usciti solo nei primi 5 mesi e rappresentano solo alcuni esempi, allora appare chiaro come mai molti utenti abbiano già iniziato a considerare il 2023 la nuova «era d'oro» dei videogiochi.

E le sorprese non sono ancora finite: giusto per citare almeno una produzione esclusiva per ogni console, sono ancora attesi Pikmin 4, Starfield e Marvel's Spider-Man 2, più altre potenziali sorprese nascoste.

Insomma, il 2023 sembra essere destinato a essere ricordato a lungo come una delle annate di maggior successo della recente storia videoludica, generando un più che comprensibile entusiasmo tra i fan. E sulle nostre pagine continueremo a tenervi aggiornati su tutte le ulteriori novità in arrivo per quest'anno — e anche per i prossimi, naturalmente.