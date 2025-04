Il 15 maggio potrebbe essere un gran giorno per i fan di GTA 6

L’azienda madre di Rockstar Games potrebbe finalmente rompere il silenzio sull’attesissimo Grand Theft Auto 6 durante la prossima earnings call del 15 maggio 2025.

È infatti ormai passato oltre un anno e mezzo da quando, il 4 dicembre 2023, Rockstar ha pubblicato il primo trailer ufficiale del sequel di GTA 5 (che trovate su Amazon).

Da allora, il silenzio assoluto. Un silenzio che comincia a pesare sempre di più sulla community, soprattutto considerando che titoli come Red Dead Redemption 2 e GTA 5 avevano svelato materiale aggiuntivo a distanza di appena 200-250 giorni dai loro trailer iniziali.

Eppure, nonostante la preoccupazione crescente per un possibile rinvio al 2026, la data ufficiale di lancio di GTA 6 rimane fissata per l’autunno 2025. A tranquillizzare — o forse a smentire — i fan ci penserà Take-Two Interactive con la consueta chiamata trimestrale agli investitori fissata, appunto, per il 15 maggio 2025.

Durante precedenti earnings call, il CEO Strauss Zelnick ha dichiarato che la strategia comunicativa del gruppo è molto diversa da quella delle altre software house.

Invece di fornire aggiornamenti costanti, preferiscono rilasciare contenuti promozionali solo vicino alla finestra d’uscita. Un approccio che, se da un lato crea attesa e hype, dall’altro rischia di alimentare ansie e teorie del complotto.

La verità è che Rockstar può permettersi il lusso del silenzio. È uno di quei rarissimi studi che non ha bisogno di alimentare costantemente la conversazione per rimanere rilevante.

Però siamo onesti: 500 giorni senza nemmeno un nuovo screen o un teaser sono tanti, troppi. La pazienza dei fan non è infinita, e l’industria lo sa bene: ci sono publisher pronti a rimandare le proprie uscite pur di non scontrarsi con il ciclone GTA 6.

Il 15 maggio potrebbe essere una giornata storica — o un'altra occasione persa. Nel frattempo, incrociamo le dita, ma iniziamo anche a prepararci psicologicamente, perché il gioco potrebbe costare 100 euro (o forse no).