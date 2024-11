Cyberpunk 2077 live-action, a che punto siamo? Risponde CD Projekt

Cyberpunk 2077 è già diventato una delle proprietà più importanti di CD Projekt: dopo aver superato un lancio iniziale a dir poco brusco, oggi il team è impegnato nel trovare sempre più modi per espandere l'IP e renderla più popolare anche per chi non mastica i videogiochi.

Gli ultimi aggiornamenti al riguardo sono arrivati dall'ultima financial earnings call, con il co-CEO Michał Nowakowski che ha confermato l'arrivo di una nuova serie animata su Netflix, che non dovrebbe essere un sequel di Cyberpunk Edgerunners.

Ma ci sarà spazio anche per un misterioso progetto live-action: annunciato a sorpresa durante lo scorso anno, attualmente sappiamo ben poco su questo nuovo adattamento, che presumibilmente dovrebbe essere una nuova serie TV.

Come segnalato da Push Square, sono arrivati aggiornamenti anche in tal senso, anche se non sono estremamente positivi: per quanto i lavori stiano infatti andando avanti, Nowakowski spiega che CD Projekt non è ancora arrivata a uno stadio avanzato tale da poter proporre il progetto a partner interessati alla distribuzione.

Il co-CEO continua spiegando che è davvero difficile impostare una deadline per quando dovrebbe essere ultimata la prima fase del progetto, ma teorizza che ci saranno tempistiche simili rispetto a quando è stato annunciato la prima volta.

In altre parole, se tutto andrà bene, forse alla fine del 2025 sapremo qualcosina in più su questo adattamento live-action di Cyberpunk 2077 (trovate la Ultimate Edition su Amazon): ad oggi non sappiamo neanche se sarà una versione live-action della storia di V o se, come già accaduto per Edgerunners, si coglierà l'occasione per esplorare nuove vicende all'interno di Night City.

Ovviamente continueremo a monitorare con attenzione tutti gli ultimi sviluppi: non appena ne sapremo di più, vi informeremo il prima possibile sulle nostre pagine.

Durante la stessa riunione finanziaria, segnaliamo che sono stati svelati gli ultimi risultati di vendita di Cyberpunk 2077: un incredibile successo da ben 30 milioni di copie vendute.

Inoltre, CD Projekt ha confermato che Project Polaris, nome in codice di The Witcher 4, è già entrato in piena produzione.