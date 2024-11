I videogiochi esclusivi per PC sono «un'anomalia», per Phil Spencer

La divisione gaming di casa Microsoft ha sempre chiarito l'importanza di rendere i propri videogiochi accessibili a quanti più utenti possibile, sia sulle console Xbox che su PC.

Ma nelle ultime settimane abbiamo assistito a un evento decisamente insolito: la casa di Redmond ha già pubblicato 2 videogiochi esclusivi PC, ovvero World of Warcraft: The War Within e Ara: History Untold.

Questa lista può essere allungata a tre giochi se si prende in considerazione la versione early access di Towerborne, ma l'edizione completa verrà comunque resa disponibile su Xbox Series X|S.

In un'intervista rilasciata a Game File (via GameSpot), Phil Spencer ha commentato proprio questi 3 titoli disponibili solo su PC, definendolo da un certo punto di vista un momento «storico».

Tuttavia, allo stesso tempo, il capo di Microsoft Gaming ha anche invitato i fan a non aspettarsi più operazioni simili in futuro, o almeno non così spesso:

«Ci saranno sempre delle anomalie: io guardo a quei 3 giochi come un'anomalia. Noi vogliamo che i nostri giochi siano giocabili su più schermi possibili. Per noi la piattaforma Xbox include console Xbox, PC e cloud. Vogliamo che siano giocabili su tutti questi dispositivi. Che siano "Play Anywhere"».

Xbox ha puntato fortemente sulle capacità in cloud offerte da Game Pass Ultimate (lo trovate scontato su Amazon), ma perché ciò sia sfruttato a dovere è necessario che tutti i titoli siano disponibili anche su console.

Insomma, Phil Spencer ha voluto rassicurare i fan che non ci sarà mai uno spostamento totale sul mercato PC, ma che intende cercare di rilasciare i propri titoli su quante più piattaforme disponibili.

Il fatto che siano arrivati così tanti titoli esclusivi su PC pubblicati dalla stessa Microsoft, evidentemente, è stato solo un caso che Xbox e Phil Spencer cercheranno di evitare in futuro.

Del resto, proprio Spencer aveva già ribadito l'intenzione di realizzare altre console in futuro, motivo per il quale serve garantire l'arrivo di nuovi giochi.