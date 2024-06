I Tomb Raider in offerta a partire da 0,63 euro

Square ha deciso di offrire la saga di Tomb Raider a prezzo davvero basso, permettendo ai fan di Lara Croft di risparmiare fino al 93% su tutti i giochi della serie.

La saga è del resto ancora molto amata.

Difatti, come accaduto di recente anche alla saga di Resident Evil, i vari capitoli della serie sono offerti a prezzo davvero basso.

Sfortunatamente, se giocare su Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S o Series X, nessuna delle offerte è rilevante, poiché tutte passano per Steam, rendendole esclusive per i fan su PC. Eccole, poco sotto:

Tomb Raider - The Final Hours Digital Book - 0,63€

Tomb Raider - 2,99€

Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy - 13,05€

Tomb Raider GOTY - 8,81€

Tutti giochi in sconto sono disponibili da ora, cliccando semplicemente a questo indirizzo.

Ma fate in fretta, visto che ogni offerta potrebbe scadere a breve e non si sa quando sarà nuovamente disponibile a questo prezzo su Steam.

La descrizione ufficiale del reboot recita:

Tomb Raider esplora le cupe e avventurose origini di Lara Croft e la sua trasformazione da giovane donna timorosa a scaltra sopravvissuta. Armata solo del suo istinto naturale e della capacità di spingersi oltre i limiti della sopportazione umana, Lara deve combattere per svelare il passato oscuro di un'isola dimenticata e sfuggire alla sua morsa inesorabile. Scarica il trailer di Turning Point per rivivere gli inizi della sua epica avventura.

Restando in tema, Aspyr ha da poco rilasciato il terzo aggiornamento principale per Tomb Raider I-III Remastered e ha condiviso le note della patch completa.

Ma non solo: Amazon Games sta lavorando a molti progetti, tra cui Tomb Raider e un nuovo gioco su Il Signore degli Anelli, e ci sono novità.

Infine, ricordiamo che è in lavorazione anche il Tomb Raider next-gen, il quale è stato annunciato per la prima volta nel 2022: di recente sono emerse alcune informazioni indiscrete e non confermate, visto che a quanto pare sarà un titolo open world e sarà ambientato in India.