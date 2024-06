Che fine hanno fatto Tomb Raider e Il Signore degli Anelli di Amazon Games?

Amazon Games ha lavorato e sta lavorando a molti progetti, tra cui i nuovi videogiochi dedicati a Tomb Raider e Il Signore degli Anelli. È da un po' che non ne sappiamo più nulla ma, in una recente intervista, l'azienda ha fornito alcuni piccoli aggiornamenti sullo stato dei lavori.

Tra gli annunci che Amazon Games ha fatto, nel corso degli ultimi anni, c'è infatti il nuovo corso della saghe videoludiche dedicati ai due franchise.

Advertisement

Ora, tramite Variety, il vice-presidente di Amazon Games, Christoph Hartmann, ha risposto ad alcune domande sulle strategie dell'azienda e, ovviamente, i progetti futuri.

Tra i quali c'è addirittura un MMO de Il Signore degli Anelli sviluppato in collaborazione con Embracer Group, annunciato lo scorso anno ma di cui non si è saputo più nulla.

Parlando in particolare dei franchise di Tomb Raider e la saga fantasy per antonomasia, ad Hartmann è stato chiesto quando sapremo qualcosa di questi due giochi in particolare:

«Non sarà domani, ma non è poi così lontano. Come ho detto, stiamo entrando in una cadenza molto più regolare di pubblicazione di giochi. Questo è tutto quello che posso dirti adesso... È tutta una questione di qualità. Non vuoi che sia semplicemente tirato via in fretta. Questo non funziona. Deve essere di qualità Tripla A, perché il livello è molto alto.»

Ci sarà tanta attenzione, quindi, perché Embracer Group aveva detto a sua volta di voler creare il più grande franchise videoludico dedicato a Il Signore degli Anelli di sempre, per quanto tutto sia rimasto ancora una volta nell'ombra.

Il Tomb Raider next-gen è stato annunciato per la prima volta nel 2022, e di recente sono emerse alcune informazioni indiscrete e non confermate: sarà un titolo open world e sarà ambientato in India.

E se proprio non potete fare a meno di stare senza Lara Croft, sappiate che i recenti Tomb Raider Remastered avranno anche un'edizione fisica: la trovate su Amazon.