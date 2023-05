I Silent Hill sono spariti, ma starebbero per mostrarsi di nuovo

Mesi fa, gli appassionati al mondo di Silent Hill hanno avuto il loro momento di gloria, visto che, dopo un lungo periodo di silenzio, Konami ha annunciato un gran numero di progetti legati al franchise.

La saga horror, che potete recuperare su Amazon in un'ottima Collection, riceverà infatti un rifacimento di uno dei capitoli più amati, oltre a spin-off e capitoli unici altrettanto interessanti.

Nel corso della Silent Hill Trasmission di ottobre 2022 abbiamo infatti potuto notare come Konami avesse ripreso in mano l'IP.

Ora, dopo mesi di silenzio, sembra che il publisher giapponese sia pronto a una seconda infornata di trailer dedicati ai giochi in questione, come riportato anche su Reddit.

Il quasi sempre affidabile DuskGolem pensa che presto avremo nuovi trailer di Silent Hill, tanto che l'insider sostiene di averli visti.

Dusk sembra aver visto infatti nuovi video promozionali per tutti e tre i progetti di SH (ossia il 2 Remake, Townfall e Ascension). Non conosce le date, ma pensa che i trailer verranno rilasciati presto.

Da quello che è emerso, il rifacimento di Silent Hill 2 avrebbe un'ottima direzione artistica, così come anche Townfall sembra molto interessante.

Ascension sembra graficamente grandioso, mentre Dusk ammette di non sapere se se The Short Message - noto anche come Sakura - sia stato o no cancellato.

Non ci resta quindi che attendere che Konami batta un colpo, sebbene la compagnia abbia da poco alzato il sipario anche sul rilancio di Metal Gear Solid.

Silent Hill 2 Remake sarà in ogni caso un’esperienza fedele al titolo originale, seppur con alcune modifiche: Bloober ha infatti già chiarito di voler effettuare un redesign dove necessario, come nel caso dell’iconica infermiera.

Del resto, è anche vero che questa modernizzazione renderà il remake addirittura «più interessante dell’originale», perlomeno secondo le parole dell’artista Masahiro Ito.