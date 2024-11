I Saldi Black Friday di Nintendo toccano oltre 2000 giochi per Switch

L'attesissimo periodo dei Saldi Black Friday è arrivato su Nintendo eShop e My Nintendo Store, con sconti su una vasta selezione di titoli e articoli fisici.

A partire da lunedì 18 novembre alle ore 15 e fino a domenica 1 dicembre alle ore 23:59 (ora locale), i fan di Nintendo potranno approfittare di promozioni imperdibili su oltre 2000 giochi per Nintendo Switch (console che trovate su Amazon) e articoli esclusivi.

Come riportato via comunicato stampa, tra i titoli più allettanti troviamo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, l'avventura che ci porta tra le terre e i cieli di Hyrule, e EA Sports FC 25, con nuove modalità di gioco come Rush 5 contro 5 e Football Ultimate Team.

Non mancano altri grandi classici come Super Mario Odyssey e Red Dead Redemption.

Su My Nintendo Store non solo troverete download digitali di giochi prime parti Nintendo in sconto, ma anche il controller Nintendo 64 per Nintendo Switch, scontato del 30% per i membri di Nintendo Switch Online (ora a €34,99 invece di €49,99).

Inoltre, sono disponibili bundle hardware per Nintendo Switch, regali esclusivi e una vasta gamma di articoli di merchandise e accessori, tra cui set LEGO, cuffie, controller, borse e custodie, con sconti fino al 12 gennaio 2025. E se spenderete oltre 80 euro, riceverete un addobbo natalizio a tema Mario.

Gli appassionati di Nintendo Switch Online avranno anche l'opportunità di approfittare della campagna “Porta un Amico”.

Chi acquisterà un abbonamento di 12 mesi a Nintendo Switch Online o Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo entro il 1° dicembre, riceverà un codice per un abbonamento aggiuntivo gratuito di 12 mesi.

Restando in tema, avete letto che un film ora al cinema in Italia mostra un gioco Switch che in realtà non esiste?

Infine, Eiji Aonuma ha ammesso di voler realizzare più giochi di The Legend of Zelda con visuali simili a Echoes of Wisdom, dopo averne compreso il potenziale.