Un film al cinema mostra un gioco Switch... che non esiste

Il film Uno Rosso, ora nelle sale, presenta alcuni curiosi riferimenti al mondo dei videogiochi, tra cui un cameo di PlayStation 5 e la presenza di un fittizio gioco per Nintendo Switch chiamato Ultimate Vampire Assassin 4.

Nonostante le numerose menzioni nel film, questo titolo è stato creato appositamente per la pellicola e non esiste realmente, come riportato anche da ComicBook.

L'inclusione di Ultimate Vampire Assassin 4 nel film aggiunge un tocco di realismo alla trama natalizia.

Il gioco viene menzionato per la prima volta durante una scena in un centro commerciale, dove un bambino lo richiede come regalo a Babbo Natale, interpretato da J.K. Simmons.

Successivamente, il film mostra il bambino che riceve effettivamente il gioco la mattina di Natale, completo di una confezione Nintendo Switch (trovate la console vera su Amazon) accuratamente realizzata.

Questa attenzione ai dettagli nella creazione di prodotti fittizi non è inusuale nei film natalizi. Altri esempi includono la "Fraggle Stick Car" in Bad Santa e la bambola "Susie Talks a Lot" in Elf.

Anche il film 8-Bit Christmas ha presentato un gioco inventato chiamato Silent Fists, insieme a titoli reali come Paper Boy e Rampage.

La creazione di prodotti fittizi come Ultimate Vampire Assassin 4 contribuisce a rendere più ricco e credibile l'universo del film.

Allo stesso tempo, può generare curiosità tra gli spettatori, portandoli a chiedersi se questi prodotti esistano realmente.

L'inclusione di riferimenti ai videogiochi in Uno Rosso sottolinea anche l'importanza crescente di questo medium nella cultura popolare.

La presenza di console come PS5 e Nintendo Switch in un film natalizio dimostra come i videogiochi siano diventati parte integrante delle liste dei desideri durante le festività.

Ma non solo: questo dimostra il potere del cinema nel influenzare le tendenze di consumo e nell'alimentare la passione per i videogiochi.

Parlando ancora di film e videogioco, SEGA sembra essere pronta a tornare ancora una volta al cinema, con un eventuale quarto film di Sonic dopo la pellicola di dicembre.