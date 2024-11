I Resident Evil in sconto a partire da 1,49 euro

Se c’è una cosa che i fan di Resident Evil sanno bene, è che affrontare zombie, licker e altre mostruosità diventa ancora più soddisfacente quando il prezzo di accesso al terrore è ridicolmente basso.

La saga horror targata Capcom (che trovate in versione fisica su Amazon) è del resto ancora molto amata.

Ecco perché i Saldi Autunnali di Steam stanno facendo impazzire gli appassionati della saga survival horror per eccellenza: quasi tutti i titoli del franchise sono disponibili a prezzi stracciati, che trovate qui.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con SpazioGames! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Capcom ha messo sul piatto un banchetto spaventoso per i fan del genere. Ecco qualche esempio di ciò che potrai trovare:

Resident Evil 2 Remake - Il ritorno di Leon e Claire costa meno di una cena al fast food, a 9,99 euro.

Resident Evil Village - La follia della famiglia Dimitrescu (e non solo) con uno sconto degno di nota, a 15,99 euro.

Resident Evil 4 Remake - L’ultima perla di Capcom è disponibile a un prezzo che ti farà urlare... ma di gioia, a 19,99 euro.

Che tu voglia rivivere i classici rimasterizzati o affrontare per la prima volta le esperienze più recenti, questa è l’occasione perfetta.

Da Resident Evil 0, passando per Resident Evil Revelations 2 (a 1,49 euro) fino all’ultima incarnazione della saga, non c’è momento migliore per completare (o iniziare) la tua collezione.

Ovviamente, questi sconti non dureranno per sempre. I Saldi Autunnali di Steam termineranno il 4 dicembre, quindi hai poco tempo per prepararti a esplorare magioni infestate, villaggi isolati e laboratori pieni di segreti letali.

Il consiglio del giorno? Approfitta degli sconti per recuperare le versioni Deluxe o Gold dei giochi: i contenuti extra sono un vero valore aggiunto per immergersi ancora di più nel mondo di Resident Evil.

I mostri ti aspettano, ma stavolta il vero incubo sarebbe non cliccare "Aggiungi al carrello". E se vi va di risparmiare su un'altra saga di successo, vi ricordo anche che tutti gli Hitman sono in sconto.