Al via i Saldi autunnali di Steam fino al 95%: ecco i migliori giochi in offerta

Anche Steam ha deciso di festeggiare a modo suo il Black Friday, dando ufficialmente inizio ai Saldi autunnali sui migliori videogiochi disponibili su PC.

Si tratta di un'occasione imperdibile per recuperare alcuni dei capolavori più apprezzati negli ultimi anni, come Baldur's Gate 3 o Cyberpunk 2077, ma anche un'ottima occasione per recuperare diverse perle indie a piccoli prezzi, con sconti fino al 95%.

Le offerte di Steam sono davvero numerose per elencarvele tutte, ma abbiamo provato a selezionare per voi i migliori giochi in offerta con i Saldi autunnali.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Saldi autunnali di Steam: le migliori offerte

Balatro a 11,89€ - Sconto del 15%

a 11,89€ - Sconto del 15% Baldur's Gate 3 a 47,99€ - Sconto del 20%

a 47,99€ - Sconto del 20% Call of Duty: Black Ops 6 a 67,99€ - Sconto del 15%

a 67,99€ - Sconto del 15% Cyberpunk 2077: Ultimate Edition a 46,90€ - Sconto del 43%

a 46,90€ - Sconto del 43% Diablo IV a 29,99€ - Sconto del 40%

a 29,99€ - Sconto del 40% EA Sports FC 25 a 34,99€ - Sconto del 50%

a 34,99€ - Sconto del 50% Final Fantasy XVI a 37,49€ - Sconto del 25%

a 37,49€ - Sconto del 25% Forza Horizon 5 a 29,99€ - Sconto del 50%

a 29,99€ - Sconto del 50% Ghost of Tsushima: Director's Cut a 47,99€ - Sconto del 20%

a 47,99€ - Sconto del 20% God of War a 19,99€ - Sconto del 60%

a 19,99€ - Sconto del 60% Hades a 9,80€ - Sconto del 60%

a 9,80€ - Sconto del 60% Helldivers 2 a 31,99€ - Sconto del 20%

a 31,99€ - Sconto del 20% Hogwarts Legacy a 17,99€ - Sconto del 70%

a 17,99€ - Sconto del 70% Horizon Forbidden West Complete Edition a 40,19€ - Sconto del 33%

a 40,19€ - Sconto del 33% Kingdom Come: Deliverance a 2,99€ - Sconto del 90%

a 2,99€ - Sconto del 90% Marvel's Spider-Man Remastered a 29,99€ - Sconto del 50%

a 29,99€ - Sconto del 50% Metaphor: ReFantazio a 52,49€ - Sconto del 25%

a 52,49€ - Sconto del 25% Persona 3 Reload a 34,99€ - Sconto del 50%

a 34,99€ - Sconto del 50% Psychonauts 2 a 5,99€ - Sconto del 90%

a 5,99€ - Sconto del 90% Red Dead Redemption a 39,99€ - Sconto del 20%

a 39,99€ - Sconto del 20% Red Dead Redemption 2 a 19,79€ - Sconto del 67%

a 19,79€ - Sconto del 67% Sekiro: Shadows Die Twice GOTY a 29,99€ - Sconto del 50%

a 29,99€ - Sconto del 50% Silent Hill 2 a 55,99€ - Sconto del 20%

a 55,99€ - Sconto del 20% Star Wars Jedi: Survivor a 17,49€ - Sconto del 75%

a 17,49€ - Sconto del 75% Suicide Squad: Kill the Justice League a 3,49€ - Sconto del 95%

a 3,49€ - Sconto del 95% The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition a 9,99€ - Sconto del 75%

a 9,99€ - Sconto del 75% The Witcher 3: Wild Hunt a 6,74€ - Sconto del 75%

a 6,74€ - Sconto del 75% Warhammer 40,000: Space Marine 2 a 47,99€ - Sconto del 20%

Nel momento in cui scriviamo sono disponibili oltre 90mila giochi in offerta: per ovvi motivi siamo stati dunque costretti a fare diverse scelte nella nostra selezione.

Non possiamo fare altro che consigliarvi di dare un'occhiata all'elenco completo su Steam alla seguente pagina ufficiale, ricordandovi che i Saldi autunnali termineranno il 4 dicembre.

Tra le tante offerte che vi abbiamo segnalato c'è anche il generosissimo sconto dedicato a Suicide Squad: l'ennesimo segnale di un prodotto che non ha soddisfatto le aspettative di Warner Bros, ma che almeno potrà essere vostro a un prezzo incredibilmente vantaggioso.

Vi terremo come sempre informati non appena scopriremo nuove promozioni: se volete supportare il nostro lavoro, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti in offerta anche su Amazon.