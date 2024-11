Hitman, la saga scontata a partire da 0,79 euro

Con l'inizio dei saldi autunnali di Steamquesta settimana, i giocatori su PC di tutto il mondo stanno approfittando di sconti incredibili su alcuni dei migliori titoli disponibili.

Tra le offerte spiccano grandi franchise come Assassin’s Creed, GTA e Fallout, ma uno dei titoli che merita particolare attenzione è Hitman (che trovate anche su Amazon).

Grazie a uno sconto del 90%, il capitolo World of Assassination è disponibile a soli 2,99 euro. Un affare imperdibile, specialmente per chi ama i giochi stealth, come riportato anche da GamingBible.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con SpazioGames! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Ma non solo: ci sono sconti su tutta la saga di Hitman, partendo da Hitman: Codename 47 offerto a soli 0,79 euro.

Se vi va, potete dare un'occhiata a tutti gli sconti dedicati al franchise cliccando a questo indirizzo.

In ogni livello di Hitman, i giocatori devono eliminare uno o più bersagli utilizzando armi e travestimenti creativi. Dai panni di un barbiere letale a quelli di un cuoco pronto a “insaporire” il pranzo del bersaglio, le possibilità di approccio sono numerose, garantendo un'elevata rigiocabilità.

L’offerta ha già catturato l’attenzione della community: «Se amate anche solo un minimo lo stealth, non ci sono davvero scuse per non acquistare questo gioco ora,» ha scritto un utente su X.

Da notare che lo sconto del 90% si applica solo alla “Parte Uno” di World of Assassination, che include il primo gioco della trilogia.

Per chi vuole l’intera esperienza, la Standard Edition – che racchiude i tre giochi, oltre alle modalità bonus VR e Freelancer – è in sconto del 60%.

Anche se questa versione è più costosa, acquistare la Parte Uno è un’ottima scelta per chi è indeciso. I sei livelli inclusi offrono già centinaia di ore di contenuti, soprattutto se si vuole esplorare ogni possibilità.

Originariamente pubblicato nel 2021 come Hitman 3, il titolo è stato ribattezzato World of Assassination per diventare un hub unico della trilogia, permettendo di giocare tutti e tre i capitoli da un unico launcher.

Restando in tema, il Black Friday di Amazon è finalmente arrivato, portando con sé tantissime offerte vantaggiose su console e videogiochi: le trovi qui.