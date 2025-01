I requisiti PC (e i boss) di Tomb Raider IV-VI Remastered

Aspyr ha rilasciato un nuovo trailer dedicato a Tomb Raider IV-VI Remastered, offrendo uno sguardo ai boss che i giocatori affronteranno in questa trilogia rimasterizzata.

Anche se il video è breve, include sequenze inedite realizzate con il motore di gioco, accendendo l’entusiasmo dei fan della storica serie di Lara Croft (che trovate su Amazon nella prima trilogia classica).

Ma non solo: sono stati resi noti anche i requisiti minimi e raccomandati per fare girare il gioco al meglio su PC. Eccoli:

Minimi:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10+

Processore: Intel i3 / AMD FX-4100

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: GeForce GT 620 1gb / Radeon HD 8670D

Consigliati:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10+

Processore: Intel i7 / AMD Ryzen 7 5800

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDA RTX 2080 / Radeon RX 6750

Come forse saprete, Tomb Raider IV-VI Remastered permetterà di rivivere i tre capitoli iconici della saga: The Last Revelation, Chronicles e The Angel of Darkness.

Il trailer si concentra principalmente su The Last Revelation e Chronicles, mostrando alcuni dei boss più memorabili.

Tuttavia, non c’è traccia di scene tratte da The Angel of Darkness, alimentando ulteriormente la curiosità su come Aspyr intenda affrontare uno dei capitoli più controversi della serie.

Aspyr ha fissato la data di lancio di questa trilogia rimasterizzata per il 14 febbraio 2025, un regalo perfetto per i fan di Lara Croft in cerca di un tuffo nel passato.

Ricordiamo anche che l'inedita Modalità Foto includerà diverse opzioni per personalizzare gli scatti, come nuove pose e costumi aggiuntivi per Tomb Raider IV-VI Remastered.

Parlando ancora della celebre saga, avete letto anche che Amazon è ufficialmente in trattative con l'attrice Sophie Turner proprio per il ruolo di Lara Croft nella serie TV targata Amazon dedicata a Tomb Raider?