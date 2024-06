I problemi di emulazione PS2 non lasciano presagire nulla di buono per l'emulazione PS3

Recentemente è stata resa disponibile una prima serie di giochi per PS2 giocabili tramite un nuovo emulatore PS5.

Questi, però, non fanno presagire nulla di buono per la retrocompatibilità nativa con PS3 di cui si vocifera da giorni.

I grandi classici per PS2 sono stati tra i giochi gratis più scaricati di tutto il 2024 su PlayStation Plus Premium, quindi è ovvio che Sony non si fermerà qui.

Gli esperti di tecnologia di Digital Foundry hanno dato un'occhiata a questo primo gruppo di giochi, che include Tomb Raider: Legend e Sly Raccoon, evidenziando come l'emulazione sia davvero scarsa per entrambi i giochi (via Wccftech).

Per il gioco con protagonista Lara Croft, l'esperienza è rovinata da un'immagine sfocata - che non è il risultato di una bassa risoluzione - ma di scelte sbagliate nel trattamento dell'immagine che portano a risultati pessimi.

Anche le modalità visive disponibili sono mediocri, come quelle che presentano alcuni filtri CRT di scarsa qualità che non riescono a ricreare la sensazione dei vecchi televisori.

Quantomeno i giochi offrono opzioni NTSC e PAL con modalità a 60 Hz e 50 Hz, rispettivamente, e alcuni miglioramenti delle prestazioni.

È davvero sconcertante che Sony non riesca a ottenere la retrocompatibilità con PlayStation 5, dato che anche il precedente emulatore PS4 utilizzato per riprodurre i giochi PS2 sulla console di attuale generazione è estremamente difettoso.

Dato che PlayStation 3 è un sistema notoriamente più complicato da emulare, il fatto che Sony non riesca ad emulare correttamente PS2 è decisamente preoccupante.

Speriamo quindi che in futuro le cose migliorino per offrire una retrocompatibilità adeguata che renda giustizia a questi titoli classici.

Nel mentre di saperne di più, cogliamo l'occasione per ricordarvi che già a partire dalla scorsa settimana sono stati rilasciati ben 14 nuovi giochi gratis sul Catalogo di PS Plus Extra e Premium.