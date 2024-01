I mostri di Palworld sparano in faccia a Counter-Strike su Steam: è record di utenti

Ormai l'antifona è nota da qualche giorno: Palworld è un successo clamoroso.

I numeri del discusso survival che ha fatto parlare di sé per la somiglianza con quel famoso gioco di Nintendo (il cui ultimo capitolo è presente su Amazon al miglior prezzo) sono altissimi e impressionanti per la velocità in cui lo sviluppatore Pocketpair è riuscito a collezionarli.

Advertisement

Ogni aggiornamento di Palworld rischia di essere vecchio nel momento in cui viene pubblicato, visto che il titolo macina milioni di copie vendute ogni giorno ormai.

Il tutto mentre tiene banco la questione legale, visto che Palworld è stato accusato di plagio nei confronti di Pokémon, mentre le aziende proprietarie del marchio hanno recentemente espresso un rumoroso "no-comment" sulla vicenda.

Non sapremo se e quando Nintendo e/o The Pokémon Company potranno fare causa a Pocketpair, o decideranno di farlo, ma quello che sappiamo è che Palworld continua a vendere ed essere giocato.

Come riporta Gamingbolt, infatti, il survival con i simil-Pokémon è salito al secondo posto dei videogiochi più giocati di sempre su Steam.

Con un picco di 1.864.421 giocatori simultanei, Palworld ha sparato molto più forte di Counter-Strike, il cui record assoluto di giocatori è di 1.818.773.

Adesso rimane solo PUBG: Battlegrounds da superare, che nel suo periodo migliore ha avuto un picco storico di 3.257.248 giocatori simultanei che, di questo passo, Palworld potrebbe anche superare.

Siamo di fronte a quella che è già la storia videoludica dell'anno, o almeno una delle storie dell'anno, anche perché la sua genesi è decisamente particolare, come ha svelato lo sviluppatore poche ore fa.

Così come è surreale il fatto che The Pokémon Company non sia mai intervenuta per controllare la validità del design delle creature di Palworld, una cosa surreale anche per ex-legali dell'azienda che hanno detto la loro sul lancio del survival.