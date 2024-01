The Pokémon Company non potrebbe mai fare causa a Palworld

Palworld è il gioco del momento almeno fino a quando non arriverà il nuovo gioco del momento, e lo è anche per via delle grandi somiglianze, tributi, e a volte veri e propri plagi, che il titolo di Pocketpair ha collezionato e mostrato nelle ultime 72 ore.

I più evidenti sono ovviamente quelli verso i giochi Pokémon (tra cui gli ultimi che trovate su Amazon), ma Palworld non si è di certo solo ispirato alle creature di Nintendo.

Alcuni dei Pal sono inevitabilmente molto simili alle creature collezionabili più famose del mondo, come hanno dimostrato le attenzioni che i fan di Pokémon hanno prestato a trovare tutte le somiglianze.

Appena il titolo è stato mostrato si è parlato subito di plagio palese di Pokémon, e ovviamente si è tornati a farlo in queste ora non appena tutti hanno potuto constatare di che pasta è fatto Palworld in realtà.

Tuttavia, sebbene è evidente che Palworld abbia copiato e/o si sia ispirato a titoli come The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Ark: Survival Evolved, e Leggende Pokémon: Arceus tra gli altri, pare che Nintendo e The Pokémon Company non possa fare granché in termini legali.

Un po' tutti ci siamo chiesti, effettivamente, come Palworld sia potuto arrivare ad essere venduto: il motivo è che si difende perfettamente in termini di copyright.

Come riporta Kotaku, infatti, Pocketpair ha lavorato con attenzione per poter riuscire a pubblicare il titolo senza problemi.

Il CEO dell'azienda, Takuro Mizobe, ha spiegato in una recente intervista che Palworld ha superato tutti gli ostacoli legali necessari per evitare una possibile violazione del copyright. Tanto che, fino ad ora, nessuno ha intentato azioni legali contro Pocketpair.

«Realizziamo i nostri giochi molto seriamente», ha detto Mizobe: «Non abbiamo assolutamente alcuna intenzione di violare la proprietà intellettuale di altre società.»

Ovviamente Mizobe ha affermato che Palworld trae molta ispirazione dai giochi Pokémon, poiché è stato un «grande predecessore», ma ha precisato che non è molto simile all’iconica IP di Nintendo, alla fine, e che è più simile ad un survival come il già citato Ark: Survival Evolved.

Sarà quest'ultimo a fare causa a Palworld, alla fine? Non ci resta che aspettare l'ennesimo colpo di scena.

Il successo di Palworld tenderà sicuramente ad aumentare anche nel futuro quando uscirà su PlayStation 5, che per ora non ospita il gioco del momento.