I leak hanno danneggiato anche Super Smash Bros. Ultimate, ma non ce ne siamo accorti

I leak sono purtroppo (o per fortuna, secondo alcuni) un elemento ormai abitudinario del mondo dei videogiochi e, a sorpresa, hanno anche influenzato in maniera silenziosa il percorso di Super Smash Bros. Ultimate, come ha rivelato il suo creatore Masahiro Sakurai.

Il picchiaduro di Nintendo, che trovate sempre su Amazon, ha inserito tra le altre cose tantissimi personaggi aggiuntivi nel corso del suo ciclo vitale, che è durato per molti anni.

Un percorso molto lungo che ha portato Masahiro Sakurai a prendersi una meritata pausa, con un canale YouTube in cui il director si diverte e racconta vari aneddoti, così come si imbarca in progetti speciali. Ma anche alla celebrazione da parte di Nintendo, che ha dedicato addirittura un museo per una delle sue IP più redditizie.

In questo contesto, Sakurai ha recentemente svelato che i leak hanno influenzato Super Smash Bros. Ultimate durante il suo ciclo vitale (IGN US).

Ad un certo punto, infatti, il team di sviluppo ha smesso di preparare filmati elaborati per i reveal dei personaggi aggiuntivi proprio per colpa dei leak.

«Smash Bros. contiene crossover che non puoi trovare da nessun'altra parte, quindi ho pensato che sarebbe stato divertente rappresentarli in un modo più concreto e affascinante», ha detto Sakurai in uno dei suoi ultimi video su YouTube.

Sakurai pensava che creare dei filmati sarebbe stata una bella ricompensa per i giocatori, come nella modalità l'Emissario del Subspazio presente in Super Smash Bros. Brawl.

Tuttavia, con il tempo, Sakurai ha deciso che non valeva più la pena mettere troppo impegno per realizzare i filmati di reveal:

«Abbiamo investito molti soldi e molti sforzi per realizzarli, ma prima ancora che il gioco uscisse, la gente li pubblicava online. Anche i media stranieri lo facevano con le copie pre-release che avevamo fornito. [...] Quindi ho deciso di smettere di realizzare film che si interrompessero durante il gioco. È un momento difficile per realizzare giochi basati sulla trama.»

Alla fine i video di presentazione dei combattenti sono stati presentati in anteprima durante i Nintendo Direct e altri eventi, così che i giocatori potessero essere ricompensati senza fatica.

Parlando di leak e Nintendo, proprio di recente l'azienda ha commentato la fuga di notizie riguardanti una presunta acquisizione da parte di Microsoft.