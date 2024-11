I Grammy Awards hanno scelto le migliori colonne sonore videoludiche del 2024

Da qualche anno i Grammy Awards hanno giustamente deciso di prestare la giusta attenzione anche ai videogiochi, consapevoli che esistono lavori artistici di elevato pregio che hanno poco da invidiare ad altri medium.

La 67esima cerimonia si svolgerà ufficialmente il prossimo anno, ma anche nel 2024 è stata rinnovata la categoria "Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media", che intende premiare per l'appunto le migliori colonne sonore dei videogiochi di quest'anno.

Le candidature si sono spesso rivelate inaspettate da quello che molti appassionati potrebbero aspettarsi e non sono mai mancate le sorprese, da quando gli Awards hanno deciso di allargare i premi ai videogiochi.

L'ultima edizione è stata vinta da Star Wars Jedi Survivor e, in vista dell'edizione del 2025, sono già stati selezionati i 5 videogiochi del 2024 candidati a questo prestigioso premio (via VGC).

Di seguito troverete tutte le nomination per questa edizione, che includono videogiochi usciti dal 16 settembre 2023 fino al 30 agosto 2024.

Grammy Awards 2025: tutti i videogiochi candidati

Avatar: Frontiers of Pandora – Pinar Toprak

– Pinar Toprak God of War Ragnarök: Valhalla – Bear McCreary

– Bear McCreary Marvel’s Spider-Man 2 – John Paesano

– John Paesano Star Wars Outlaws – Wilbert Roget, II

– Wilbert Roget, II Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord – Winifred Phillips

Tecnicamente si tratta del secondo anno di fila che God of War Ragnarok entra a far parte dei candidati del Grammy Awards (lo trovate su Amazon), grazie alle nuove tracce musicali composte per l'espansione Valhalla.

Inoltre, questa è anche la terza volta di fila che Bear McCreary viene candidato ai Grammy Awards: oltre al già citato God of War Ragnarok, il compositore era stato nominato in precedenza per Call of Duty Vanguard.

Ma neanche allora riuscì a portarsi a casa il premio, che venne invece assegnato a Stephanie Economou per la colonna sonora di Assassin's Creed Valhalla: L'Alba del Ragnarok.

Chissà se il Valhalla porterà di nuovo fortuna durante le assegnazioni, questa volta per l'ultima avventura di Kratos: la lista di candidati si è rivelata, in ogni caso, molto interessante anche per questa edizione.

Appuntamento per la verità fissato ovviamente al 2 febbraio 2025, quando scopriremo il videogioco con la miglior colonna sonora secondo i Grammy Awards.