Diablo 4 (e non solo) potrebbe arrivare su Switch 2

Un altro titolo già pubblicato potrebbe fare il suo debutto su Nintendo Switch 2: questa volta si parla di Diablo 4.

Secondo quanto riportato da eXputer, il creatore di contenuti e insider eXtas1s ha affermato in un nuovo video che il celebre action RPG di Blizzard (che trovate su Amazon) sarebbe già in fase di sviluppo per la prossima console di Nintendo, con un possibile lancio previsto per il 2025.

eXtas1s si è definito in possesso di un "esclusiva o scoop" e gode di una certa credibilità, avendo anticipato in passato l’arrivo di giochi su Game Pass prima che venissero annunciati ufficialmente.

Nel video (via Nintendo Everything), eXtas1s ha menzionato altri giochi che potrebbero approdare su Switch 2, tra cui Halo: The Master Chief Collection, Microsoft Flight Simulator e Call of Duty, in linea con l’accordo decennale tra Nintendo e Microsoft.

Ha anche citato Fallout 4, Starfield, Tekken 8 e persino Elden Ring come possibilità, ma ha sottolineato che queste voci non si basano su informazioni solide quanto quelle riguardanti Diablo 4.

L’arrivo di Diablo 4 su Nintendo Switch 2 sarebbe un’ottima notizia per gli appassionati di RPG e gli amanti del multiplayer.

La possibilità di giocare un titolo così ambizioso su una console portatile di nuova generazione rappresenterebbe un altro passo verso l’espansione del catalogo premium di Nintendo.

Restando in tema, nella mia recensione di Diablo 4: Vessel of Hatred vi ho spiegato che «è un DLC che riesce a fare ciò che molti contenuti aggiuntivi faticano a fare: espandere l'esperienza base senza snaturarla. La narrazione è cupa e coinvolgente, mentre il gameplay (grazie anche alla presenza della nuova classe Spiritista) si arricchisce di meccaniche intelligenti e sfide che non cadono mai nel banale. L'equilibrio tra esplorazione e azione mantiene il giocatore incollato, e ogni nuova zona esplorata ha qualcosa da dire, visivamente e tematicamente. Insomma, un contenuto che segna un nuovo capitolo nel mondo di Diablo 4, senza dimenticare le sue radici.»