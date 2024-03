PlayStation Plus, disponibili i giochi gratis di marzo 2024

Da questo momento sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus Essential: la line-up di marzo 2024 è pronta per essere riscattata da tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento.

Come i fan ben sapranno, tutti i giochi offerti dall'abbonamento base di PlayStation Plus (trovate una gift card dedicata su Amazon) resteranno vostri per sempre dopo averli riscattati, anche se ovviamente sarà necessario restare iscritti al servizio per poter continuare a utilizzarli.

A differenza di quanto accaduto in precedenti mesi dell'anno, questa volta il servizio di casa Sony ha deciso di offrire ben 4 giochi gratuiti mensili, contro i 3 solitamente offerti, con una line-up decisamente interessante.

Potete riscattare tutti i nuovi giochi gratis del mese direttamente dalle vostre console PS5 e PS4: in alternativa, potete procedere al riscatto più comodamente direttamente da browser, dirigendovi ai seguenti link ufficiali.

Tutti i nuovi omaggi mensili di PlayStation Plus resteranno come sempre disponibili per il riscatto fino al primo martedì del prossimo mese dell'anno: più precisamente, avete tempo fino alle ore 11.00 del 2 aprile 2024 per fare vostri tutti e 4 questi titoli.

Ricordiamo che La Regina dei Sussurri è un'espansione di Destiny 2, dunque sarà necessario assicurarvi di aver già aggiunto alla vostra raccolta digitale il gioco base — disponibile già gratuitamente su PS Store — prima di procedere al riscatto.

Al momento non sappiamo invece quali saranno i videogiochi gratuiti offerti nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium per marzo 2024, ma vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.

Nel frattempo, cogliamo l'occasione per segnalarvi che su PlayStation Store sono disponibili le offerte di Mega Marzo: per aiutarvi nella vostra scelta, abbiamo anche selezionato per voi i migliori giochi a meno di 20 euro l'uno.