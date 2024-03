PlayStation Store, sconti "Divertimento Continuo" fino all'86%: ecco i migliori

PlayStation Store ha svelato la nuova importante promozione settimanale: da questo momento potete risparmiare fino all'86% con gli sconti "Divertimento Continuo", dedicati a DLC e alle edizioni complete dei videogiochi più amati dai fan.

Una promozione che rappresenta dunque l'occasione perfetta per recuperare non solo tutti i contenuti per grandi videogiochi, anche esclusivi, ma anche per acquistare a piccoli prezzi diverse espansioni interessanti.

Advertisement

Tra queste segnaliamo ad esempio l'edizione completa di Horizon Forbidden West (se preferite la standard, la trovate su Amazon), Uncharted L'eredità dei Ladri, la versione GOTY di Bloodborne e Marvel's Spider-Man Morales Ultimate, che include anche una copia digitale di Marvel's Spider-Man Remastered, giusto per citarne alcune.

Per aiutarvi nella scelta, abbiamo deciso di selezionare per voi i migliori giochi disponibili in offerta con il Divertimento Continuo di PlayStation Store: ci concentreremo dunque solo sui giochi completi veri e propri, non sui DLC venduti a parte.

Divertimento Continuo: migliori giochi in offerta su PlayStation Store

Ace Combat 7: Skies Unknown a 9,79€ (anziché 69,99€) - Sconto dell'86%

a 9,79€ (anziché 69,99€) - Sconto dell'86% A Plague Tale Bundle a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50%

a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50% Assetto Corsa Competizione a 11,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 70%

a 11,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 70% Atomic Heart: Premium Edition a 65,99€ (anziché 109,99€) - Sconto del 40%

a 65,99€ (anziché 109,99€) - Sconto del 40% Atomic Heart: Premium Edition a 65,99€ (anziché 109,99€) - Sconto del 40%

a 65,99€ (anziché 109,99€) - Sconto del 40% Bloodborne: Game of the Year Edition a 17,49€ (anziché 34,99€) - Sconto del 50%

a 17,49€ (anziché 34,99€) - Sconto del 50% Captain Tsubasa: Rise of New Champions a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75%

a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75% Crash Bandicoot N.Sane Trilogy a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60%

a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60% Crash Team Racing Nitro-Fueled Nitros Oxide Edition a 20,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 65%

a 20,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 65% Control: Ultimate Edition a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75%

a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75% Cult of the Lamb: Heretic Edition a 20,99€ (anziché 34,99€) - Sconto del 40%

a 20,99€ (anziché 34,99€) - Sconto del 40% Demon Slayer: The Hinokami Chronicles Deluxe Edition a 27,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 60%

a 27,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 60% Detroit: Become Human Digital Deluxe Edition a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50% Diablo III: Eternal Collection a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67%

a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67% Diablo Prime Evil Collection a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67%

a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67% Dragon Ball Xenoverse 2: Special Edition a 29,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 40%

a 29,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 40% Dying Light: Enhanced Edition a 8,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 70%

a 8,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 70% Forspoken Digital Deluxe Edition a 41,99€ (anziché 104,99€) - Sconto del 60%

a 41,99€ (anziché 104,99€) - Sconto del 60% Ghostrunner 2 Deluxe Edition a 27,49€ (anziché 49,99€) - Sconto del 45%

a 27,49€ (anziché 49,99€) - Sconto del 45% Horizon Forbidden West: Complete Edition a 49,69€ (anziché 69,99€) - Sconto del 29%

a 49,69€ (anziché 69,99€) - Sconto del 29% Kingdom Hearts All-In-One a 43,99€ (anziché 109,99€) - Sconto del 60%

a 43,99€ (anziché 109,99€) - Sconto del 60% Life is Strange: True Colors Ultimate Edition a 31,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 60%

a 31,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 60% Like a Dragon Gaiden Deluxe Edition a 38,49€ (anziché 54,99€) - Sconto del 30%

a 38,49€ (anziché 54,99€) - Sconto del 30% Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition a 49,59€ (anziché 79,99€) - Sconto del 38%

a 49,59€ (anziché 79,99€) - Sconto del 38% Metro Exodus Gold Edition a 5,99€ (anziché 39,99€) - Sconto dell'85%

a 5,99€ (anziché 39,99€) - Sconto dell'85% Skyrim Anniversary Edition a 18,14€ (anziché 54,99€) - Sconto del 67%

a 18,14€ (anziché 54,99€) - Sconto del 67% Sonic Frontiers Digital Deluxe Edition a 27,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 60%

a 27,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 60% Tekken 7: Definitive Edition a 19,19€ (anziché 119,99€) - Sconto dell'84%

a 19,19€ (anziché 119,99€) - Sconto dell'84% The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60%

a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60% Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri a 19,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 60%

a 19,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 60% Yakuza: Like a Dragon Legendary Hero Edition a 17,99€ (anziché 89,99€) - Sconto dell'80%

Come vi anticipavamo in apertura sono disponibili tantissimi altri giochi e contenuti aggiuntivi in sconto: vi consigliamo di controllare la lista completa al seguente indirizzo, così da poter davvero completare tutte le vostre avventure.

Le offerte "Divertimento Continuo" di PlayStation Store resteranno disponibili fino al 21 marzo 2024: avete dunque appena due settimane di tempo per approfittare di queste occasioni.

E se avete ancora voglia di nuovi sconti su PlayStation Store, vi ricordiamo che avete ancora un'altra settimana per approfittare dei saldi "Mega Marzo": abbiamo anche segnalato per voi i migliori giochi a meno di 20 euro, così da aiutarvi ulteriormente nelle vostre scelte.