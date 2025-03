GameCube starebbe per tornare, grazie a Switch 2

La leggendaria eredità del controller GameCube sembra destinata a continuare anche nella prossima generazione Nintendo di Switch 2.

Nonostante sia passato quasi un ventennio dal tramonto della console viola (avvistabile ancora su Amazon), il suo iconico gamepad continua a godere di un seguito significativo tra gli appassionati, specialmente per titoli come Super Smash Bros..

Ora, nuovi indizi suggeriscono che questo amato controller potrebbe trovare nuova vita sulla futura console Switch 2, grazie a un recente documento depositato presso la Federal Communications Commission americana.

L'attenzione degli appassionati è stata catturata da un deposito FCC effettuato da Nintendo per un non meglio specificato "game controller".

Ciò che rende particolarmente interessante questo documento è il prefisso del modello: "BEE", lo stesso associato nei precedenti leak alla console Switch 2.

Le informazioni tecniche confermano che si tratterà di un "controller wireless Bluetooth", ma sono le immagini allegate a scatenare le speculazioni più accese.

Un'analisi dettagliata condotta dagli utenti del forum Famiboards ha rilevato come una delle immagini - che mostra la posizione dell'etichetta sul retro del controller - sembri corrispondere perfettamente al design posteriore del controller GameCube, nell'area dove si trova il caratteristico stick C.

Gli esperti hanno rapidamente scartato l'ipotesi che possa trattarsi di un semplice Switch 2 Pro Controller. Il motivo principale? Il dispositivo in questione non sembra supportare la funzionalità NFC, tecnologia che invece, secondo un altro deposito della scorsa settimana, dovrebbe essere presente nella prossima generazione di console Nintendo.

L'azienda di Kyoto ha già dimostrato in passato di saper riportare in vita controller classici in versione wireless, dotandoli di connessione USB-C e cavi per la ricarica.

L'attuale servizio Nintendo Switch Online include già biblioteche di giochi NES, SNES, N64, Sega Genesis e Game Boy. La piattaforma GameCube, nonostante le numerose richieste da parte della community durante l'era Switch, è rimasta finora esclusa dal catalogo.

I giochi GameCube sono riapparsi solo sotto forma di riedizioni specifiche, come Super Mario Sunshine (parte di una collezione a "tempo limitato"), Metroid Prime Remastered e, più recentemente, Paper Mario: Il Portale Millenario.

Se questa indiscrezione sul pad dovesse rivelarsi fondata, rappresenterebbe un ulteriore esempio di come Nintendo sappia valorizzare la propria eredità storica, riportando in auge tecnologie e design che hanno segnato la storia del videogioco.

Nel mentre, quanto costerà Switch 2? Per gli analisti sarà «il più grande lancio di sempre».