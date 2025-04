Dove vedere il Nintendo Direct con Switch 2 in diretta

Il giorno tanto atteso dai fan Nintendo di tutto il mondo è finalmente arrivato: oggi la casa di Kyoto ci permetterà di scoprire tutti i dettagli più importanti di Switch 2, con un evento dedicato interamente alla console ibrida.

Il Nintendo Direct odierno ci svelerà la nuova generazione di console prodotte dalla casa di Super Mario, con l'augurio che ovviamente arrivino anche annunci ufficiali su prezzo e data d'uscita, oltre ovviamente ai dettagli tecnici.

Vi ricordiamo che il nuovo Nintendo Direct dedicato alla console Nintendo Switch 2 sarà visibile in diretta a partire dalle ore 15.00 italiane di oggi 2 aprile 2025, tramite il canale YouTube ufficiale di Nintendo Italia.

Potrete seguire comodamente la diretta anche all'interno di questa notizia, tramite il video in embed che troverete allegato qui di seguito:

Non dovrete fare altro che tornare su questa pagina pochi minuti prima dell'inizio dell'evento, aggiornare la pagina e godervi la nuova presentazione di casa Nintendo.

Attualmente sappiamo solo che la diretta durerà all'incirca 60 minuti, dunque presumibilmente dovrebbe terminare intorno alle ore 16.00.

Il focus sarà ovviamente dedicato alle novità tecniche della console, ma potrebbe essere possibile assistere anche al reveal di alcuni giochi: del resto, il teaser iniziale sembrava aver anticipato un probabile sequel di Mario Kart 8 Deluxe (che trovate invece su Amazon).

Tuttavia, sarebbe meglio fin da subito non aspettarsi più di una eventuale carrellata di annunci: la casa di Kyoto ha già annunciato che nei prossimi giorni si svolgeranno altri eventi dedicati ai videogiochi per Switch 2, per scoprirne i gameplay più da vicino.

Nelle scorse ore Nintendo ha anche voluto focalizzare l'attenzione dei suoi utenti sul nuovo misterioso tasto C di Switch 2, che a quanto pare avrà pure un suono bizzarro: probabilmente il nuovo Nintendo Direct servirà a fare chiarezza sulle sue funzionalità.

Per il resto, posso solo rinnovare l'appuntamento a questo primo pomeriggio e augurarvi buon divertimento con la nuova presentazione di Nintendo, sperando che Switch 2 riesca a soddisfare le vostre aspettative.