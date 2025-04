I giochi fisici Nintendo Switch 2 Edition funzioneranno anche su Switch 1

L'annuncio dei videogiochi in versione "Nintendo Switch 2 Edition" ha fatto sollevare diverse domande tra gli appassionati: oltre all'inevitabile domanda sul costo degli upgrade per chi possiede le versioni originali — attualmente ancora senza risposta per il mercato europeo — vi erano inevitabili dubbi sul come sarebbero state gestite le versioni fisiche.

Il dubbio legittimo che si sono posti i giocatori era infatti se fosse possibile poter utilizzare le cartucce di una versione "Switch 2 Edition" all'interno di una console Switch, pur senza ovviamente accedere agli upgrade proposti sulle nuove piattaforme ibride in uscita.

Fortunatamente, oggi sappiamo che la risposta è affermativa: su rivenditori online come Amazon sono già iniziate a emergere le inserzioni relative ai videogiochi in edizione Switch 2 Edition, che chiariscono cosa andremo a trovare all'interno della confezione.

«Questa Nintendo Switch 2 Edition comprende il gioco per Nintendo Switch e il pacchetto upgrade alla Nintendo Switch 2 Edition».

Secondo quanto riportato dall'account X "Does it play?", il servizio clienti ufficiale avrebbe confermato che l'upgrade verrebbe fornito sotto forma di download digitale.

Tuttavia, potrebbe esserci stato un errore di comunicazione: il beninformato Wario64 su X fa infatti notare che le confezioni per le Switch 2 Edition includono un codice QR che, se utilizzato negli Stati Uniti, riporta alla descrizione delle Game key card — ve le abbiamo spiegate nel dettaglio nelle nostre FAQ.

Considerando che le Game key card permettono effettivamente di scaricare giochi completi attraverso le cartucce, che a quel punto fungerebbero solo da DRM, è probabile che ci sia stato effettivamente uno sbaglio da parte del servizio clienti, ma attendiamo ovviamente eventuali chiarimenti ufficiali da parte di Nintendo.

In ogni caso, la notizia importante per chi intende utilizzare le proprie console Switch ancora per un po' è che potranno giocare di anticipo e iniziare ad acquistare le Nintendo Switch 2 Edition, così da essere pronti per le nuove console.

Ovviamente sarà necessario tollerare delle copertine piene di scritte aggiuntive, francamente orribili rispetto alle versioni Switch 1, ma sarà un sacrificio necessario per continuare ad avere i vostri titoli in edizione fisica.