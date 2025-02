Nintendo dice ufficialmente addio a uno dei vantaggi più amati

Pare che Nintendo stia per dire addio a uno dei vantaggi più utili e apprezzati dalla sua community, preparandosi a mandare in pensione i Punti d'Oro.

La casa di Kyoto premiava infatti gli utenti che acquistavano nuovi videogiochi con una quantità di punti d'oro proporzionata alla cifra spesa: questi potevano poi essere spesi per ottenere sconti su altri titoli sul Nintendo eShop, incentivando così ulteriori acquisti.

Un'iniziativa particolarmente apprezzata dalla community, anche perché, nel caso dei giochi fisici, incentivava ad acquistarli nuovi — anche tramite store online come Amazon — e non usati, dato che i punti con buona probabilità sarebbero già stati riscattati dai precedenti proprietari.

Ma come segnalato da GoNintendo, la grande N ha annunciato l'imminente interruzione del programma, segnalando che dal 25 marzo 2025 non sarà più possibile guadagnare Punti d'Oro.

I Punti di Platino, utilizzabili per altre ricompense, continueranno invece a essere messi a disposizione degli utenti.

La notizia è stata purtroppo confermata pochi istanti fa anche per il mercato italiano, con il seguente comunicato ufficiale che potete leggeere anche al seguente indirizzo:

«Ti ringraziamo per la tua fedeltà nei confronti dei nostri prodotti.

A partire dal 25 marzo 2025 non sarà più possibile ottenere punti d’oro. I punti d’oro già ottenuti potranno essere usati per ricevere sconti nel Nintendo eShop anche dopo tale data.

Ti ringraziamo per avere utilizzato il programma a premi My Nintendo e ci scusiamo per gli eventuali disagi arrecati».