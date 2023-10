I giocatori sono stufi: basta acquistare giochi "spazzatura" a prezzo pieno

I giocatori ne hanno abbastanza dei giochi incompiuti venduti a prezzo pieno e in molti hanno deciso di fare squadra.

Non è un segreto che molti giochi AAA recenti e non solo abbiano adottato l'approccio "prima il lancio, poi le riparazioni", e questo sta portando i giocatori a non poterne più.

Advertisement

Uno dei maggiori esempi è Cyberpunk 2077 (che trovate su Amazon), un gioco che è stato fatto a pezzi al lancio per via di una valanga di bug e glitch, molti dei quali hanno impedito ai giocatori di divertirsi.

Un altro caso è Starfield, gioco che ha ricevuto recensioni positive ma che non è stato all'altezza del successo in termini di contenuti (molti giocatori hanno infatti mollato il gioco prima di finirlo).

Del resto, nel mare di uscite odierne, molti giocatori hanno già dichiarato di sentirsi più sicuri a spendere 80 euro per un franchise noto piuttosto che a una nuova IP.

Sfortunatamente, non sembra che questa tendenza sia destinata a scomparire presto, tanto da spingere i giocatori a dire basta (via GamingBible).

Un utente di Reddit, Sifro, ha recentemente pubblicato un post in cui esorta i consumatori a non cedere alla tentazione di acquistare giochi AAA incompiuti, utilizzando la logica del: «Se continuate a comprare spazzatura, le aziende continueranno a produrre spazzatura».

Ma non solo: in molti hanno poi sottolineato il terribile stato in cui versa l'industria dei videogiochi in questo momento, in particolare con molti giochi da 70 euro che escono in uno "stato incompiuto".

Le risposte degli altri giocatori sono state contrastanti: molti ritengono che sia troppo ottimistico pensare che le multinazionali del gaming si lascino "commuovere" da una simile protesta.

«Io non compro niente, e loro continuano a produrre niente. È sconcertante», si legge in un commento.

«Non compro la spazzatura ma loro continuano a produrla. Stai urlando nel vuoto. La stragrande maggioranza dei giocatori, quelli le cui abitudini di acquisto contano davvero, non sono su questo subreddit», ha aggiunto un altro utente.

Per fortuna c'è speranza, visto che ci sono un sacco di nuove uscite che valgono il prezzo pieno, come Marvel's Spider-Man 2 (recensito qui), Super Mario Bros. Wonder e Baldur's Gate 3.

Del resto, sviluppare i videogiochi è sempre meno sostenibile, tanto che Capcom si è unita al pensiero per cui i videogiochi dovrebbero aumentare di prezzo.

Vero anche che solo l'aumento di PS Plus avvenuto di recente ha spazientito i fan, quindi sicuramente la situazione cambierà, e non poco, nei prossimi tempi.