I giocatori concordano: 80 euro per un titolo non li spinge a provare nuove IP

Non è un segreto che videogiocare sia un hobby costoso. Il prezzo di un gioco nuovo di zecca sembra aumentare con l'uscita di ogni successiva generazione di console, raggiungendo ora gli 70/80 euro nel vecchio continente, Italia inclusa.

Che sia il prossimo Marvel's Spider-Man 2 (che trovate su Amazon) o Starfield, tutte le grandi uscite necessitano un considerevole esborso di denaro.

Advertisement

Ora, nel mare di uscite, i giocatori dicono di sentirsi più sicuri a spendere 70/80 euro per un franchise noto ai più.

Come si fa infatti a spendere tutti quei soldi per una nuova IP? Molti ammettono infatti di essere davvero poco propensi a farlo (via GamingBible).

L'interessante discussione è stata avviata dall'utente Reddit "Famaffe", che ha dichiarato: «Negli ultimi giorni ho riflettuto sull'aumento dei prezzi dei nuovi giochi e, per quanto mi riguarda, il nuovo prezzo di 69,99 dollari mi rende sicuramente meno propenso a prendere in considerazione l'acquisto di un gioco di cui non sono così sicuro».

E ancora: «È successo con diversi giochi che sono usciti, il più recente dei quali è MW3. Non gioco a Call of Duty dai tempi di Black Ops 2 nel 2012, quindi sono un po' indeciso se tornare a giocarci, ma dopo aver visto che ha adottato il nuovo prezzo standard la mia disponibilità a provarlo è scesa quasi a zero».

Molti altri utenti sono d'accordo. Un giocatore ha ad esempio risposto: «Non c'è bisogno di comprare subito un gioco. Soprattutto al giorno d'oggi, quando il gioco presenta spesso problemi che verranno risolti in seguito. Se si è disposti ad aspettare, si ottiene un prodotto migliore a un prezzo migliore. È difficile opporsi a questo».

Un altro ha aggiunto: «Non so come la gente possa permettersi questi giochi con l'attuale crisi del costo della vita. Io sono abbastanza benestante, ma faccio comunque fatica a giustificare l'acquisto di un gioco con quel prezzo».

Molti hanno invece dichiarato di aver scelto di utilizzare Xbox Game Pass e PlayStation Plus invece di acquistare le nuove uscite, mentre la stragrande maggioranza dei commentatori ha affermato di aspettare che i giochi vengano messi in offerta.

Speriamo solo di non assistere a un ulteriore aumento dei prezzi con la prossima generazione di console. Del resto, sviluppare i videogiochi è sempre meno sostenibile, tanto che Capcom si è unita al pensiero per cui i videogiochi dovrebbero aumentare di prezzo.

Vero anche che solo l'aumento di PS Plus avvenuto di recente ha spazientito i fan, quindi ci auguriamo che non tocchi anche ai giochi veri e propri.