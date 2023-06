Al via i Saldi Estivi Steam 2023, sconto anche su Steam Deck

Non sarebbe estate senza i Saldi Estivi di Steam, e infatti da oggi sono online le offerte sullo store digitale di Valve.

Quest'anno le promozioni estive sono anche una buona occasione per recuperare Steam Deck ad un prezzo ribassato, che altrimenti è acquistabile come sempre da Amazon.

Advertisement

Una tradizione, quella dei Saldi Estivi, che Steam ripete ogni anno con puntualità. Stavolta, però, non ci sono le stranezze dello scorso anno.

Confermata, per altro, la data già diffusa da Valve che si era portata avanti pubblicando il calendario completo di tutti i periodi di saldi del 2023 su Steam.

Senza nulla togliere agli altri periodi di sconti, ovviamente, ma quelli estivi che questa volta vanno dal 29 giugno al 13 luglio alle ore 19:00 sono senz'altro i più importanti dell'anno.

Per via della partecipazione massiccia di tutte le aziende e publisher, i Saldi Estivi di Steam sono il momento in cui i videogiocatori su PC possono fare i migliori affari.

Per recuperare giochi usciti da un po', oppure mettere nella propria collezione digitale delle uscite recenti risparmiando qualcosa.

Come anticipato, anche Steam Deck fa parte delle promozioni estive e, durante i Saldi Estivi 2023 di Steam, lo potrete acquistare con un 20% di sconto a partire da €377,10, con prezzi differenti per le altre versioni come potete vedere dalla pagina ufficiale.

Ovviamente le offerte sono molte, le potete navigare tutte nella pagina ufficiale (o anche nell'app ovviamente) ma ecco alcuni nomi che vi consigliamo al volo:

Grand Theft Auto V: Premium Edition – €9.50 (-76%)

Hogwarts Legacy – €47.99 (-20%)

Red Dead Redemption 2 – €19.79 (-67%)

Wo Long: Fallen Dynasty – €52.49 (-25%)

Deep Rock Galactic – €9.89 (-67%)

Elden Ring – €41.99 (-30%)

Sekiro: Shadows Die Twice – €29.99 (-50%)

Marvel's Guardians of the Galaxy – €17.99 (-70%)

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition - €14.99 (-70%)

SIFU – €29.99 (-25%)

Cyberpunk 2077 – €29.99 (-50%)

Resident Evil 2 – €9.99 (-75%)

Control Ultimate Edition – €9.99 (-75%)

Chissà se, in questi giorni, tornerà anche l'episodio di Assassin's Creed che era stato rimosso, senza motivo, qualche giorno fa.

Insieme ai saldi non dimenticatevi dei giochi gratis ovviamente, che su Steam arrivano sempre con una certa regolarità.