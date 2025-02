I giocatori fanno guerra ai bagarini vendendo foto della RTX 5090 a $2.000

La nuova generazione Nvidia RTX 5090 e 5080 è stata lanciata nei giorni scorsi, ma (come purtroppo prevedibile) il loro acquisto è stato rapidamente monopolizzato da bot e bagarini che le rivendono a prezzi gonfiati. Per contrastare questo fenomeno, alcuni utenti di eBay hanno escogitato una contromossa decisamente insolita.

Sulla piattaforma di e-commerce stanno infatti comparendo decine di annunci fasulli, che sembrano vendere le GPU a prezzi vicini a quelli di listino – ma leggendo con attenzione ci si rende conto che vengono vendute delle immagini digitali delle RTX. In questo modo, i bot dei bagarini possono rimanere fregati, spendendo per errore $2.000 non per comprare la RTX 5090, ma un JPG della RTX 5090.

Molti di questi annunci includono avvertimenti per mettere in guardia gli altri giocatori che potrebbero cascarci, se non guardassero l'inserzione con attenzione, come «leggere attentamente la descrizione» o addirittura «non acquistare se sei un umano». L'obiettivo, va da sé, è intralciare l'attività dei bot che cercano di accaparrarsi automaticamente tutte le schede disponibili ai prezzi più bassi, per poi rivenderle a costo maggiorato e intascare il margine.

Alcuni venditori si sono spinti oltre nella creatività: c'è anche chi offre disegni fatti a mano delle GPU, o chi propone l'invio di oggetti casuali presi da un negozio dell'usato. Un divertente annuncio recita: «riceverai per posta un oggetto a caso da un negozio di beneficenza. Potrebbe essere un libro, una bottiglia d'acqua o qualsiasi altra cosa». Ma non una RTX 5090, no.

Dando un'occhiata alla ricerca "RTX 5090" su eBay in effetti si notano diversi annunci di questo tipo (molti riportano, come detto, «Immagine» o «leggi la descrizione» nel titolo), anche se alcuni di quelli segnalati nelle scorse ore da alcuni colleghi delle testate internazionali non sembrano più disponibili. Da capire se è perché i bot ci sono caduti e hanno speso i soldi, o se perché eBay li sta rimuovendo in quanto ingannevoli.

Non è la prima volta che il lancio di una nuova generazione di schede grafiche scatena fenomeni simili. Già con la serie RTX 30, come ricorderete, si erano verificati problemi di disponibilità e speculazione, acuiti dalla pandemia e dal boom del mining di criptovalute, che aveva portato a una enorme crisi della disponibilità dei semiconduttori – da cui si originò, nello stesso anno, anche la difficoltà a trovare le console di nuova generazione.

Considerando che però abbiamo visto i bagarini cercare di rivendere le RTX anche a $8.000 (come se il prezzo di listino di partenza fosse basso, poi), diciamo che non è che mi senta proprio dispiaciuta, all'idea di qualcuno di loro che potrebbe cascare in queste inserzioni-fuffa e portarsi a casa una bella immagine incorniciata della 5090.

