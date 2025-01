Le GeForce RTX 5090 e 5080 di Nvidia a rischio bagarinaggio

Le nuove GeForce RTX 5090 e 5080 di Nvidia sono pronte al debutto a fine mese, ma chi sperava di acquistarle subito potrebbe dover fare i conti con una disponibilità ridotta.

MSI avrebbe infatti già segnalato carenze nelle scorte, dovute a una comunicazione poco chiara tra Nvidia e i suoi partner, che non avrebbero ricevuto abbastanza chip per le loro versioni personalizzate delle GPU (via Wccftech).

La situazione dovrebbe migliorare entro febbraio, ma al lancio le scorte saranno scarse: Overclockers UK ha dichiarato che le unità di RTX 5090 disponibili saranno in cifra singola, mentre per la RTX 5080 si parla di qualche centinaio di pezzi, destinati comunque a esaurirsi rapidamente.

Come spesso accade in questi casi, il rischio di scalping è concreto: la RTX 5080 (da 999 dollari) e la RTX 5090 (da ben 1.999 dollari) potrebbero finire nelle mani dei bagarini con prezzi gonfiati, come accaduto con la serie RTX 3000 durante il boom delle criptovalute nel 2021.

Nvidia ha rassicurato i giocatori, promettendo di aumentare le spedizioni per contrastare le carenze, ma la domanda è alta e gli esaurimenti di scorte restano probabili.

Ricordo che le RTX 5090 e 5080 sono state presentate al CES 2025 insieme alle RTX 5070 e 5070 Ti. Con l’introduzione del DLSS 4, il salto generazionale promette grandi miglioramenti, ma il vero problema sarà riuscire a metterci le mani sopra.

Quindi ci risiamo. Nuova generazione di GPU Nvidia, nuovo giro di scorte ridicole, prezzi già fuori scala e bagarini pronti a spolpare gli appassionati.

E così, chi vuole una RTX 5090 al lancio dovrà lottare per una manciata di unità, mentre le 5080 dureranno giusto il tempo di un refresh. Poi? Poi si passerà alle aste online, con prezzi fuori controllo, mentre Nvidia “spedirà più scorte” (che arriveranno quando ormai sarà troppo tardi).

