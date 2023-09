I giocatori di Red Dead Redemption 2 "sconvolti" dall'età di John e Arthur

Red Dead Redemption 2 è ancora un titolo molto giocato, tanto che i fan non smettono di parlarne.

Il classico western di Rockstar (che trovate su Amazon a ottimo prezzo) sembra infatti avere ancora parecchio da dire.

Advertisement

Complice anche il tanto discusso ritorno del primo Red Dead Redemption, il sequel è tornato sulla cresta dell'onda.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, i fan si sono ora messi a discutere dell'età dei due protagonisti storici della serie, ossia John Marston e Arthur Morgan.

John e Arthur sono tra i protagonisti più amati dei videogiochi. Non li definiremmo certo eroi: sono esseri umani complessi, che lottano per fare del bene (il più delle volte) nonostante la "durezza" del Far West.

Ciò che invece sorprende molti appassionati è scoprire quanti anni hanno i due cowboy protagonisti di RDR e relativo sequel, come pubblicato su Reddit.

Stando a quanto emerge, Arthur ha 35 anni, mentre John ha 26 anni durante gli eventi di Red Dead Redemption 2. Le date di nascita di entrambi sono difficili da stabilire, ma sappiamo che Arthur ha viaggiato con la banda Van der Linde per la maggior parte della sua vita, circa due decenni.

Hosea Matthews ci dice che aveva 14 anni, o "forse un po' di più", quando fu trovato da Dutch e Hosea per strada.

Vale la pena di notare che la wikia di Red Dead rivela che Arthur ha 36 anni nel gioco, ma la matematica suggerisce che ne abbia invece 34. Possiamo ovviamente supporre che Hosea abbia ragione quando ipotizza che Arthur fosse un po' più vecchio, quindi arriviamo facilmente a dedurre che ne abbia 35.

Restando in tema, una sorta di "mod" funzionante su una PlayStation 5 hackerata permette finalmente di giocare a Red Dead Redemption 2 a 60fps.

Ma non solo: alcune settimane fa qualcuno ha ben pensato di usare la tecnologia delle IA per dare vita a uno show live-action di Red Dead Redemption 2, per un risultato davvero strano.

Infine, sempre di recente un altro fan ha messo insieme una scelta di casting per una ipotetica serie TV live-action dedicata proprio al classico Red Dead Redemption 2, e non è per niente male.