I giocatori di Marvel Rivals hanno trovato una soluzione per il divieto di NetEase

Nonostante NetEase abbia introdotto rigide restrizioni sulle mod con l’inizio della nuova stagione di Marvel Rivals, i fan del gioco hanno già trovato un modo per aggirarle.

Il risultato? Mister Fantastic è stato trasformato in Gear 5 Luffy da One Piece grazie a una nuova mod, come riportato anche da The Gamer.

Questo avviene a brevissima distanza dal lancio della Stagione 1, la quale ha apportato un bel po' di novità.

Marvel Rivals, il popolare hero shooter ispirato a Overwatch (di cui trovate t-shirt su Amazon), ha attirato fin da subito l’interesse della community modder, con modifiche che permettevano di aggiungere personaggi non appartenenti all’universo Marvel.

Tuttavia, NetEase ha deciso di inaugurare la Stagione 1 con un aggiornamento che rende obsolete tutte le mod, dichiarando che il loro utilizzo viola i termini e condizioni del gioco e potrebbe portare al ban dei giocatori coinvolti.

Nonostante la minaccia di sanzioni, i modder si sono messi subito al lavoro e hanno trovato un metodo per aggirare le nuove restrizioni.

In poche ore, una nuova mod ha trasformato Mister Fantastic nel carismatico Luffy di One Piece in versione Gear 5.

Come funziona la mod? I giocatori devono prima scaricare un workaround caricato su Nexus Mods da un utente noto come Prafit.

Questa soluzione temporanea consente di bypassare le restrizioni imposte da NetEase, ma non è priva di rischi.

L’autore stesso avverte che chi sceglie di usarla lo fa a proprio rischio e pericolo, poiché NetEase ha ribadito la sua intenzione di bannare chiunque venga sorpreso a utilizzare mod.

Nonostante i rischi, la mod di Luffy, creata da tale "Ercuallo", è già stata scaricata più di 5.000 volte, dimostrando quanto sia forte il desiderio dei fan di personalizzare l’esperienza di gioco.

Da un lato, c’è chi applaude il lavoro dei modder, lodandone la creatività e la dedizione. Dall’altro, alcuni giocatori temono che l’uso delle mod possa rovinare l’integrità del gioco e creare squilibri.

Insomma, NetEase ha lanciato una sfida ai modder, ma la community ha dimostrato di non arrendersi facilmente. Rimane da vedere come reagirà la compagnia a questo nuovo workaround e se adotterà misure ancora più drastiche per proteggere l’integrità del gioco, che a quanto pare inizia a essere davvero inarrestabile.