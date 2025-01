Marvel Rivals non si ferma più: batte anche GTA V e Helldivers 2

A differenza di quanto accaduto con altri videogiochi multiplayer free-to-play, la popolarità di Marvel Rivals non accenna affatto a diminuire dopo il lancio, ma sta addirittura aumentando.

Il 2025 è infatti iniziato alla grande per l'hero shooter di NetEase Games, che è già riuscita a sbaragliare il suo precedente record di utenti attivi, ottenendo un nuovo traguardo storico.

Come segnalato da Eurogamer.net, il numero di utenti attivi nell'arco di 24 ore complessive ha infatti raggiunto 644.269 giocatori su Steam: significa che Marvel Rivals non è soltanto stato uno dei videogiochi più utilizzati nel corso di questo weekend, ma di tutta la storia della piattaforma di casa Valve.

L'hero shooter adesso è infatti al 14esimo posto nella classifica all-time di videogiochi con più utenti attivi in contemporanea: per rendere maggiormente l'idea di quanto sia importante questo traguardo, basta sottolineare che è superiore perfino a titoli come Apex Legends, Fallout 4, GTA V e Helldivers 2.

Inoltre, gli ultimi videogiochi nelle ultime 24 ore che sono riusciti ad ottenere più giocatori attivi sono stati solo Counter-Strike 2, PUBG e Dota 2, veri e propri "mostri sacri" della piattaforma.

Questi traguardi sembravano semplicemente impensabili prima del lancio, quando Marvel Rivals era stato annunciato apparentemente senza troppe pretese, ma oggi possiamo ufficialmente dire che si tratta di uno dei videogiochi free-to-play da battere e da tenere d'occhio per la concorrenza.

Ricordiamo che nelle scorse ore è stata lanciata la Stagione 1 di gioco, particolarmente attesa non solo per le novità di bilanciamento, ma anche e soprattutto per l'arrivo dei Fantastici 4 come nuovi eroi giocabili.

Questo atteso evento, unito ovviamente all'arrivo di un fine settimana in cui tantissimi giocatori hanno molto più tempo libero a disposizione, ha permesso a Marvel Rivals di crescere ulteriormente e attirare l'attenzione di molti più giocatori curiosi.

Ma sta anche riuscendo a tenere interessato chi ha scelto di dargli fiducia fin dal lancio: un dettaglio che l'ha già reso un gioco di successo.

Continueremo a monitorare con attenzione le ultime novità di questa produzione: nel frattempo, se avete voglia di recuperare gadget dedicati ai vostri supereroi Marvel preferiti, potete supportare il nostro lavoro dando un'occhiata al catalogo su Amazon.