I fan sono indignati per un crossover di Final Fantasy 7 Rebirth da oltre 300 euro

I giocatori di Apex Legends sono indignati per il costo degli oggetti cosmetici dell'evento crossover con Final Fantasy 7 Rebirth, che temono possa ampiamente superare le 300 sterline (oltre 3oo euro al cambio).

L'evento inizia oggi, 9 gennaio, per celebrare l'arrivo di Final Fantasy 7 Rebirth il mese prossimo (lo trovate in preorder su Amazon) e comprende una serie di oggetti, skin ed eventi a tema.

Si tratta del primo crossover di gioco di questo tipo in Apex Legends e il costo potenziale degli oggetti è da capogiro per i fan, come riportato anche da Eurogamer.

Sui social media, il costo elevato ha scatenato le ire della community, anche se si basa sul costo attuale delle confezioni che potrebbe di fatto essere ridotto una volta lanciato l'evento.

In totale ci sono 36 oggetti da acquisire: questi vengono assegnati casualmente tramite pacchetti di eventi, come spiegato in un post sul blog di EA.

Questi pacchetti non conterranno duplicati degli oggetti dell'evento, anche se la probabilità di ricevere un oggetto mitico, tra cui l'iconica Buster Sword, è inferiore all'1%.

Sulla pagina Instagram di Play Apex è stato condiviso un video con ulteriori dettagli. I pacchetti conterranno un oggetto evento e due oggetti standard, il che significa che saranno necessari 36 pacchetti per ottenere tutti e 36 gli oggetti evento.

I pacchetti di solito costano 1000 Apex Coins, pari a 8,99 sterline in denaro reale, per un totale di 323,64 sterline per 36 pacchetti (pari a 376,40 euro al cambio).

Detto questo, il video di Instagram mostra una riduzione del prezzo dei pacchetti a 100 monete. Dato che le monete sono acquistabili in quantità prestabilite, se il prezzo ridotto è esatto, l'acquisto di tutti gli oggetti costerebbe circa 30 sterline.

Tuttavia, non è chiaro se questa riduzione avrà luogo e se sì, per l'intero evento o per un breve periodo.

Le skin dei personaggi sono disponibili per l'acquisto separato, quindi i fan possono acquistarle direttamente invece di aspettare i drop casuali. Secondo il post sul blog, però, il prezzo è di 2150 monete ciascuna, pari a 17,99 euro.

Ottenere la quantità di monete necessaria per tutte e sei le skin costerebbe quindi 101,47 sterline.

La cosa peggiore è che c'è un incentivo per tutti questi acquisti: in Apex Legends, la "death box" viene lasciata quando un giocatore muore e contiene tutto il suo equipaggiamento.

L'evento crossover di Final Fantasy 7 ha una "death box" dell'Angelo con un'ala, ispirata a Sephiroth, ma si può acquistare solo raccogliendo tutti i 36 oggetti dell'evento crossover.

Si tratta potenzialmente di oltre 300 sterline per una scatola divertente che i giocatori vedranno solo quando perderanno.

Inoltre, il cosmetico Buster Sword non sarà aggiunto al Mythic Shop dopo l'evento, quindi i giocatori dovranno probabilmente spendere un bel po' per ottenerlo attraverso le scatole di oggetti dell'evento a causa della bassa percentuale di probabilità.

Ecco perché i fan del gioco sono giustamente indignati per il costo del tutto. Staremo a vedere se EA correggerà il tiro sulla questione.

Parlando invece del prossimo Final Fantasy 7 Rebirth, Square ha confermato che la storia principale di richiederà circa 40 ore, ma con le secondarie si arriverà a oltre 100.

Ma non solo: ormai diverse settimane fa abbiamo avuto modo di provare il gioco con le nostre mani: leggete l'anteprima.