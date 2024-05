I fan si "vendicano" di Phil Spencer, ma in Fallout

Che non siano settimane facili per Xbox è un dato di fatto, con notizie che sono piovute dal cielo sconvolgendo la community e l'industria tutta.

Le chiusure di alcuni studi Bethesda non sono infatti state bene accolte né dai fan, né dagli addetti ai lavori.

A quanto pare, considerando che le brutte notizie potrebbero non essere finite qui, è normale che il malcontento sia generale.

Ora, come riportato anche da Kotaku, i fan di Xbox hanno trovato un modo originale per vendicarsi di Phil Spencer dopo la scioccante chiusura degli studi di Bethesda: distruggere il suo campo base in Fallout 76 (che trovate su Amazon).

Individuato da Sam_Snydes su X/Twitter, l'accampamento del boss di Xbox (contrassegnato con il suo storico nickname “P3”) si trova al centro di un cerchio rosso brillante.

I giocatori possono completare una lunga serie di missioni nel gioco, ottenendo l'accesso ai siti di lancio delle testate nucleari in tutta l'Appalachia.

Questi siti possono essere attivati e le loro bombe atomiche possono essere dirette verso punti specifici della mappa. Si tratta di una delle caratteristiche che hanno suscitato la costernazione dei fan al momento dell'annuncio del gioco.

In questo caso, tuttavia, crediamo che le bombe abbiano trovato il miglior utilizzo possibile. Il colpevole è stato subito identificato, l'utente "real1090jake", che a quanto pare si è imbattuto in Spencer nel gioco, in base agli screen allegati.

Inoltre, sembra che questa non sia la prima volta che una nucleare parte in direzione del buon Phil, suggerendo che i giocatori stanno ripetutamente distruggendo la base di Spencer.

Ovviamente, si tratta solo di un modo ironico per "vendicarsi" di Phil Spencer, visto che non c'è nessun vero atto intimidatorio e violento nei suoi confronti, com'è giusto che sia.

Del resto, proprio il capo di Xbox Phil Spencer ha ricevuto una dimostrazione di sostegno da parte dell'ex presidente di Blizzard Mike Ybarra.