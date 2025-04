I fan scelgono l'attrice perfetta per la Principessa Zelda

Da quando Nintendo ha annunciato il film live-action di The Legend of Zelda, il web è esploso di teorie, speranze e proposte di casting.

Uno dei nomi che sta riscuotendo maggiore successo tra i fan è quello di Hunter Schafer, attrice e modella nota per il suo ruolo in Euphoria.

Un meme virale ha acceso la discussione con un messaggio chiaro: «Non potete dirmi che Hunter Schafer non è la scelta perfetta per Zelda».

I motivi? Secondo chi la sostiene, l’attrice ha un’innata eleganza, un aspetto etereo e una somiglianza impressionante con la Principessa Zelda vista nei giochi (che trovate su Amazon).

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

«È un'attrice fantastica e penso che sia nata per questo ruolo», si legge in molti commenti sui social.

Mentre una fetta di pubblico sembra convinta della scelta, altri suggeriscono alternative altrettanto valide. Tra i nomi più gettonati spiccano Anya Taylor-Joy, già candidata da molti per qualsiasi ruolo fantasy grazie alla sua estetica quasi fiabesca, Florence Pugh, che con il suo talento potrebbe dare profondità a una Zelda più determinata, ed Elle Fanning, che ha già dimostrato di sapersi calare perfettamente in ruoli da principessa.

Altri, invece, rimangono più scettici sull’idea di Schafer, sostenendo che Nintendo potrebbe scegliere un’attrice meno nota o addirittura una giovane emergente per dare un volto inedito alla principessa di Hyrule.

Inoltre, il grande interrogativo resta: che tipo di Zelda vedremo nel film? Sarà una figura regale e delicata, o avrà un ruolo più attivo e combattivo, come nelle iterazioni più recenti del franchise?

Secondo me, Hunter Schafer ha sicuramente il fascino giusto per interpretare Zelda, e la sua espressività potrebbe rendere il personaggio ancora più interessante.

Tuttavia, la riuscita del film dipenderà da tanti fattori: la sceneggiatura, la regia e, soprattutto, il modo in cui Nintendo deciderà di rappresentare il mondo di The Legend of Zelda sul grande schermo non appena il film uscirà.

Scegliere l’attrice giusta è importante, ma senza una buona storia e una direzione solida, anche il miglior cast possibile rischia di non bastare. Nell'attesa di scoprirlo, date un'occhiata a tutto quello che sappiamo sul film.