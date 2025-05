I fan sanno cosa vogliono da Rockstar dopo GTA 6

Con Grand Theft Auto VI previsto per il 2026, l'hype per la prossima grande produzione Rockstar è già alle stelle.

Ma nel frattempo, una parte crescente del fandom ha iniziato a lanciare una proposta ambiziosa: vedere Rockstar cimentarsi con un'ambientazione medievale per una nuova IP.

L’idea è emersa da un sondaggio di Synth Potato su X, dove molti fan hanno indicato che, dopo l’epopea urbana e moderna di GTA (trovate il 5 su Amazon), vorrebbero vedere lo studio calarsi in un mondo fantasy o storico.

Alcuni hanno anche suggerito un approccio umoristico, con influenze da sitcom britanniche come Black Adder.

Sebbene una parte della community continui a sognare Bully 2 o un Red Dead Redemption 3, l’ipotesi di un progetto medievale, magari realistico e narrativamente profondo come RDR2, affascina per la sua originalità.

Rockstar, infatti, non si è mai avventurata in un contesto simile, e proprio per questo motivo l’idea sta accendendo l’immaginazione dei fan.

Un progetto medievale firmato Rockstar sarebbe davvero qualcosa di unico. Dopo aver ridefinito il genere western con Red Dead Redemption e quello urbano con GTA, un’ambientazione storica – magari con toni maturi, crudi, e una narrazione cinematografica – potrebbe essere la prossima evoluzione naturale.

La vera forza di Rockstar non è nel "quando", ma nel "come": qualsiasi cosa scelgano di fare dopo GTA VI, se mettono in campo il loro consueto livello di ambizione e cura, potrebbe diventare un nuovo caposaldo del medium.

Del resto, anche solo il secondo trailer (ricreato di recente anche in chiave LEGO) ha saputo tenere accese le aspettative dei fan, in attesa della release ufficiale del gioco.

Restando in tema, nei giorni scorsi, un recap pubblicato su X ha riportato l’attenzione su una serie di brevetti depositati da Rockstar Games e Take-Two, che delineano un progetto incredibilmente ambizioso per quanto concerne GTA 6.