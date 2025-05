GTA 6 diventa di LEGO, grazie a un fan

Il secondo trailer di Grand Theft Auto VI ha già fatto la storia con oltre 475 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore.

Ma ora, grazie alla creatività dello YouTuber Max Justh, possiamo ammirarlo sotto una nuova luce: completamente ricreato in stile LEGO utilizzando l'intelligenza artificiale.

Il video, della durata di circa 30 secondi, è stato realizzato con l'ausilio di strumenti AI per trasformare le scene del trailer in ambientazioni LEGO, mantenendo l'essenza dell'originale.

Il risultato è un mix affascinante di nostalgia e innovazione (nonostante qualche errore nelle proporzioni dei personaggi), che ha rapidamente catturato l'attenzione degli appassionati di tutto il mondo, specie quelli particolarmente attivi sui social e sui forum.

Questo progetto si inserisce in una tendenza crescente tra i fan di GTA (il 5 lo trovate su Amazon), che utilizzano l'intelligenza artificiale per reinterpretare contenuti esistenti in modi creativi.

In precedenza, altri utenti avevano ricreato scene del primo trailer di GTA VI in stile LEGO utilizzando strumenti AI come Bing Image Creator.

In ogni caso, è sorprendente vedere come l'intelligenza artificiale stia aprendo nuove frontiere nella creazione di contenuti fan-made.

La reinterpretazione di Max Justh non solo dimostra le potenzialità degli strumenti AI, ma anche la passione e l'ingegno della community di GTA.

Sarà quindi decisamente interessante osservare come queste tecnologie continueranno a influenzare la produzione di contenuti creativi in futuro (magari senza esagerare, e senza scopo di lucro, visto che il tocco umano è e sarà sempre fondamentale).

Restando ancora in tema di creazioni dei fan, da qualche giorno è disponibile una gigantesca mappa interattiva per pianificare le proprie avventure a Vice City. Dategli un'occhiata nella nostra notizia pubblicata nelle scorse ore.

Infine, vi segnalo anche che uno dei personaggi di GTA 6 sarebbe stato modificato, dopo che un Tiktoker della Florida ha chiesto di essere pagato per le sue sembianze.