I fan rimpiangono ancora la morte di P.T., dopo ben 10 anni

Il 2024 è stato purtroppo segnato da diversi licenziamenti e cancellazioni di videogiochi, ma non si può certo dire che le precedenti annate fossero esattamente "rose e fiori": ne sanno qualcosa i fan di P.T., il teaser per Silent Hills su cui si sarebbe dovuto mettere al lavoro Hideo Kojima.

Quella che doveva essere una semplice demo per qualcosa di molto più grande è ormai diventato un vero e proprio horror cult diventato ormai praticamente impossibile da recuperare, dato che è stato cancellato dagli store e che non è neanche retrocompatibile su PS5.

P.T. si dimostrò subito un fenomeno tra i fan del genere horror, al punto da riuscire anche ad influenzare diversi videogiochi di recente uscita: tuttavia, a causa della separazione burrascosa tra Konami e Hideo Kojima, quel progetto alla fine venne cancellato.

Era il lontano 12 agosto 2014 quando P.T. venne rilasciato per il download, ma nonostante siano passati quasi 10 anni quella ferita fa ancora troppo male per diversi fan, che non hanno ancora accettato il suo addio.

Sebbene Konami abbia deciso di ridare vita a Silent Hill con diversi nuovi titoli, incluso l'atteso remake di SH2 (che potete prenotare su Amazon), tantissimi fan sottolineano che la cancellazione di P.T. — o meglio, Silent Hills — non è stata ancora metabolizzata del tutto.

Tech4Gamers segnala infatti un interessante thread su Reddit dove si chiede alla community quale sia stata la cancellazione più dolorosa: il teaser di Silent Hills ha dominato il dibattito, con alcuni utenti che ammettono di tenerlo ancora installato sulle proprie PS4.

La sua cancellazione è particolarmente dolorosa in quanto il teaser ha ispirato anche diversi nuovi giochi horror — come gli ultimi Resident Evil realizzati in prima persona — ma ha anche dimostrato un enorme potenziale per un gioco completo che, purtroppo, non vedrà mai la luce.

E nonostante siano ormai passati quasi 10 anni, tornare a parlarne sembra quasi come spargere ancora sale su una ferita ancora aperta e che, probabilmente, non si rimarginerà mai del tutto.

Recentemente anche lo stesso Hideo Kojima ha ricordato P.T. sui suoi profili social, il che probabilmente non aiuta chi sta cercando di superare la sua scomparsa, ma che comunque dimostra come nemmeno il director sia riuscito a dimenticarlo.