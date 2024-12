I fan PlayStation chiedono di rendere permanenti le nuove funzionalità del 30° anniversario

Per celebrare il 30° anniversario della prima PlayStation, Sony ha rilasciato a sorpresa un aggiornamento per PlayStation 5 il 2 dicembre, introducendo temi nostalgici, opzioni audio retrò e uno speciale schermo di avvio che ha fatto rivivere l'epoca del 1994.

Tuttavia, l’entusiasmo dei fan è stato smorzato dalla conferma che queste aggiunte saranno disponibili solo per un periodo limitato.

L’aggiornamento ha permesso agli utenti di personalizzare la console con elementi delle precedenti generazioni, inclusi PS1, PS2, PS3 e PS4.

Ma all'avvio della console dopo l'update, Sony ha avvisato gli utenti che queste opzioni di personalizzazione non saranno permanenti, senza specificare una data di scadenza.

Questa mossa ha riacceso le richieste per l’introduzione dei temi personalizzati, una funzionalità molto amata su PS3 e PS4, ma assente su PS5 sin dal lancio nel 2020.

Su Reddit (via Game Rant), molti utenti hanno chiesto a gran voce che le funzionalità restino disponibili, con alcuni, come l'utente "Marc978", disposti persino a pagare per mantenerle attive.

Resta da vedere se Sony renderà permanenti le nuove opzioni, ma l’aggiornamento ha dimostrato il potenziale di un maggiore livello di personalizzazione su PS5.

Per ora, i giocatori possono solo godersi queste funzionalità temporanee e sperare che il richiamo della nostalgia convinca Sony a cambiare idea.

L’aggiornamento è solo una parte delle iniziative per il 30° anniversario di PlayStation. Sony ha anche lanciato console e accessori in edizione limitata, ispirati al grigio originale di PS1.

Tra questi, il modello base di PS5 (che trovate su Amazon), la nuova versione Pro e accessori come il controller DualSense e il PlayStation Portal.

La produzione è stata volutamente esclusiva, con sole 12.300 unità del modello PS5 Pro, in omaggio alla data di lancio della prima PlayStation, il 3 dicembre 1994.

Per chi non è riuscito a mettere le mani sulle edizioni limitate, Sony ha lanciato anche sconti massicci sul PlayStation Store, validi dal 2 al 20 dicembre. La promozione include oltre 500 titoli, tra cui Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, God of War e Ghost of Tsushima.