I fan hanno scelto il Pokémon migliore di sempre

Se non siete disposti ad ammettere che Charizard è il miglior Pokémon di tutti i tempi, allora forse non dovreste proseguire con la lettura dell'articolo.

Dopo il successo di Pokémon Scarlatto e Violetto (li trovate su Amazon), i giocatori avranno la possibilità di continuare a divertirsi in futuro con altri videogiochi e non solo.

Advertisement

Proprio oggi, infatti, il Pokémon Presents ha svelato le prossime novità (incluso Leggende Pokémon Z-A)

Ora, come riportato anche da GamingBible, Charizard è il vincitore indiscusso di un vecchio sondaggio mirato a decretare il più grande Pokémon di tutti i tempi.

Oltre 52mila persone hanno infatti partecipato a un sondaggio di notevoli proporzioni tornato in auge di recente.

Charizard ha infatti battuto tutti gli altri concorrenti con 1.107 voti, con Gengar che è arrivato secondo con 1.056 voti.

Di convesso, Bulbasaur si è piazzato al quinto posto, mentre in fondo alla classifica c'è Yungoos.

In realtà, quattro Pokémon in totale non hanno ricevuto alcun voto: Yungoos, Eeletrik, Gothita e Silcoon.

Sorprendentemente, sono scoppiate poche discussioni sui risultati finali, sebbene qualche scintilla non è mancata.

Ci piace vedere le comunità che si uniscono invece di dividersi e, naturalmente, conforta vedere una grande quantità di affetto per i Pokémon classici.

«Leggendo questo mi rendo conto del motivo per cui Game Freak si prende cura di Kanto. Quasi il doppio dei voti per Hoenn e Johto», si legge.

E ancora: «Inoltre, sono sorpreso che Pokémon come Stunfisk abbiano ottenuto un voto. È questo che rende grandi i Pokémon: tutti hanno il loro preferito, anche se è uno che non piace a molti».

Restando in tema, vi siete mai chiesti quanti giochi Pokémon sono usciti su Switch? Forse più di quanti ne ricordiate.

Ma non solo: questi MEGA Pokémon Showcase in stile retrò riproducono gli indimenticabili starter della prima generazione, pronti ad arricchire il vostro PokeDex!