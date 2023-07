I fan hanno scelto il miglior PNG Bethesda, ma non tutti sono d'accordo

I giochi di ruolo più popolari di Bethesda, da The Elder Scrolls a Fallout, hanno sempre avuto un gran numero di PNG, sebbene i fan sembrano aver identificato il migliore di sempre.

Lasciando da parte titoli online come The Elder Scrolls Online e Fallout 76 (che trovate su Amazon), ogni titolo del publisher americano ha diversi personaggi non giocanti in grado di arricchire l'avventura principale.

Per quanto riguarda l'imminente Starfield, un singleplayer a suo modo davvero "pesante", sembra che un PNG in particolare li batterà tutti.

Come riportato anche da GamesRadar, i fan di Starfield stanno attualmente discutendo su chi sia il miglior PNG di un gioco Bethesda, e Sarah Morgan sembra essere in testa.

Sul subreddit del gioco, i giocatori stanno discutendo del loro PNG preferito dei titoli Bethesda.

Sembra che molti utenti siano favorevoli alla vittoria di Sarah, sebbene i fan di Skyrim e Fallout hanno avuto qualcosa da ridire.

«No. Scelgo Piper, una volta tolto quello stupido cappello», risponde un altro utente nel thread. Per chi non lo sapesse, Piper Wright è una giornalista del giornale Publick Occurrences di Fallout 4.

Un altro fan ha risposto: «Cait, assolutamente», mentre un altro ancora ha aggiunto: «Il mio cuore appartiene a Curie», nominando altri PNG del quarto capitolo del franchise sci-fi post-apocalittico.

Del resto, con un gioco che conterrà oltre 1000 pianeti da scoprire per i giocatori, ci sarà davvero molto di cui parlare anche in futuro.

Ma non solo: avete letto anche che un fan sfegatato di Starfield ha commentato lo stesso teaser trailer ogni singolo giorno, negli ultimi due anni?

Infine, ricordiamo che sempre Starfield beneficerà di un periodo di Early Access di cinque giorni a partire dal prossimo 1° settembre, ma ciò starebbe preoccupando diversi giocatori.