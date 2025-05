I fan già pensano di conoscere l'ambientazione di GTA 7

Mentre il mondo attende impaziente l’uscita di GTA 6, previsto per il prossimo anno, c’è già chi guarda al futuro.

Nonostante Grand Theft Auto 7 sia ancora lontanissimo – probabilmente oltre i 15 anni di distanza, se si ripeterà il ciclo tra GTA 5 (che trovate su Amazon) e GTA 4 – i fan hanno già iniziato a immaginare quale dovrebbe essere la sua ambientazione ideale. E a quanto pare, hanno trovato un consenso.

Un post recente su Reddit ha fatto il punto sulle città reali che hanno ispirato le ambientazioni degli ultimi tre titoli principali della serie: New York (Liberty City), Los Angeles (Los Santos) e, per l’imminente GTA 6, Miami (Vice City).

L’autore del post ha poi suggerito quale potrebbe essere la prossima tappa naturale per GTA 7: Las Vegas, ovvero Las Venturas nell’universo di Rockstar.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Una proposta che ha subito raccolto grande entusiasmo nella community. «GTA 7 è l’occasione perfetta per riportare in vita la nostalgia di San Andreas e GTA 5,» scrive un utente, suggerendo anche un’idea narrativa in stile Red Dead Redemption 2: un’esplorazione iniziale concentrata su San Fierro e Las Venturas, per poi tornare a Los Santos nel finale.

Las Venturas è già comparsa in GTA: San Andreas, ma i fan vogliono molto di più: un titolo interamente dedicato al Nevada, con tutte le sue contraddizioni.

Alcuni utenti hanno persino proposto un’ambientazione storica, ambientata tra gli anni ’40 e ’80, con auto d’epoca, tommy gun, locali jazz, casinò mafiosi e protagonisti ispirati alla mafia italo-americana.

«Darebbe vita a un GTA diverso, più ‘film noir’, ma sempre ricco di azione,» scrive un altro fan. Nonostante l’entusiasmo, non manca qualche voce fuori dal coro. Alcuni preferirebbero una rottura più netta con l’estetica “soleggiata” che ha caratterizzato GTA 5 e GTA 6.

Altri temono che un passaggio da Vice City a Las Venturas sia troppo simile in termini di atmosfera — palme, caldo, luci al neon — e che serva un cambio più radicale per mantenere alta la freschezza del brand.

Ma è evidente che l’immaginazione dei fan non si ferma mai. E se l’hype per GTA 6 è alto, quello per GTA 7 è già partito. Per non parlare inoltre che alcuni sanno già cosa vogliono da Rockstar dopo GTA 6.