I fan di The Witcher 3 scoprono il nome “originale” di Geralt

Alcuni fan di The Witcher 3, il cult fantasy di CD Projekt RED, hanno appena scoperto il nome originale scelto da Geralt.

Non è di certo la prima volta che gli appassionati del terzo capitolo della serie (che trovate su Amazon) scoprono segreti nascosti o Easter Egg.

Basti pensare che mesi fa un fan ha scoperto che Tyrion Lannister in persona da Game of Thrones si trova in una "cella del cielo" in The Witcher 3: Wild Hunt.

Ora, come riportato anche da GamingBible, in un recente thread su Reddit dell'utente "filterrcoffee", il fan in questione ha scoperto il primo nome di Geralt attivando una specifica cutscene.

La cutscene in questione può essere vista solo durante uno dei finali del gioco e quindi è particolarmente difficile da scovare.

Questa scena può essere attivata solo giocando la missione “Something Ends, Something Begins” e sbloccando il “finale dell'imperatrice”, quindi spoiler se avevate in mente di giocare The Witcher 3 prima o poi.

Durante una piccola conversazione con Ciri sul passato di Geralt, quest'ultimo si lascia sfuggire che la sua prima scelta del nome sarebbe stata... Geralt Roger Eric du Haute-Bellegarcie.

Per chi non lo sapesse, i Witcher di solito scelgono il proprio cognome. Di solito lo fanno per apparire più affidabili agli occhi dei "clienti".

Questo piccolo scambio è in realtà un riferimento al quinto libro della serie The Witcher, "Il battesimo del fuoco", durante una conversazione con Vesemir.

È stato Vesemir a convincere Geralt a non scegliere il cognome Roger Eric du Haute-Bellegarcie, soprattutto perché pensava che suonasse troppo pretenzioso.

Geralt optò invece per “di Rivia” e si allenò persino a imitare l'accento riviano per apparire più autentico ai potenziali clienti. Alla fine della fiera, va benissimo così.

