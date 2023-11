I fan di Final Fantasy VII Rebirth vogliono vedere morti tutti i personaggi

Final Fantasy VII Rebirth farà inevitabilmente discutere i fan della serie di Square Enix, che oggi si scagliano contro il team di sviluppo facendo la lista dei personaggi che vogliono vedere morti o eliminati in generale dalla storia.

Il nuovo capitolo della saga remake di Final Fantasy VII, che potete ordinare su Amazon, si prepara a raccontare nuovamente lo storico JRPG prendendosi molte più libertà di quante potessimo immaginare.

C'è sempre la questione di Aerith, il cui destino sarà al centro sicuramente delle discussioni più forti quando Final Fantasy VII Rebirth uscirà.

Per non parlare di Sephiroth che sarà addirittura uno dei protagonisti del gioco, come ha specificato Nomura parlando proprio della storia del prossimo capitolo.

In tutto questo i fan di Final Fantasy VII si stanno facendo sentire, ovviamente, con gli autori del gioco chiedendo a Square Enix di uccidere o eliminare una serie di personaggi. Le richieste devono essersi fatte molto incessanti, perché uno degli scrittori di Rebirth ha voluto rispondere rigaurdo questo comportamento sciocco.

Come riporta Push Square, infatti, il veterano della serie Kazushige Nojima, sceneggiatore del gioco, ha commentato su X il modo in cui i fan si stanno rivolgendo a lui e ai suoi colleghi:

«Ogni personaggio è scritto con amore. Siete libero di avere opinioni o pensieri, ma per favore smettete di inviarmi commenti come se dovessi eliminare quel personaggio o addirittura ucciderlo. Non voglio bloccare o silenziare troppo, e vorrei non voglio bloccare il mio account.»

Insomma, non dobbiamo far altro che avere fiducia e aspettare di vedere cosa Final Fantasy VII Rebirth avrà in serbo per i fan.

Sarà interessante vedere come Sephiroth prenderà il suo ruolo in Rebirth, in un certo senso, che per altro era stato anticipato dalla copertina del gioco stesso che ha un significato preciso.

Final Fantasy VII Rebirth sarà in ogni caso un gioco utile anche per i novizi della saga, soprattutto dopo tutti questi sconvolgimenti.