I fan di Cyberpunk 2077 sono infuriati contro i The Game Awards

La nomina di Shadow of the Erdtree come Gioco dell'Anno ai The Game Awards ha suscitato polemiche tra i fan.

Molti ritengono che l'espansione Phantom Liberty di Cyberpunk 2077 (gioco che trovate su Amazon) sia stata ingiustamente esclusa dalla categoria principale, nonostante il suo successo critico e commerciale.

La decisione di includere i DLC tra i candidati al premio di Gioco dell'Anno ha cambiato le regole del gioco per The Game Awards.

Mentre alcuni apprezzano questa novità, altri sostengono che le espansioni dovrebbero competere in una categoria separata.

La nomina di Shadow of the Erdtree, DLC di Elden Ring, ha riacceso il dibattito sulla mancata candidatura di Phantom Liberty lo scorso anno (via Tech4Gamers).

I fan di Cyberpunk 2077 evidenziano come l'espansione Phantom Liberty abbia segnato un importante ritorno in auge per CD Projekt RED, rilanciando l'interesse verso il gioco base dopo le critiche iniziali.

Molti ritengono che meritasse una nomination al pari di Shadow of the Erdtree, se non addirittura la vittoria.

Sui social, numerosi utenti hanno espresso il loro disaccordo con le scelte della giuria, sottolineando l'incoerenza tra i criteri adottati quest'anno e quelli dello scorso anno.

Alcuni suggeriscono che Phantom Liberty avrebbe potuto vincere il premio principale se fosse stato incluso tra i candidati, vista l'accoglienza entusiasta ricevuta da critica e pubblico.

Non è la prima volta che le decisioni di The Game Awards sollevano polemiche nella comunità di giocatori. In passato, ci sono stati dibattiti sull'inclusione dei remake tra i candidati e sulle vittorie mancate di titoli come Red Dead Redemption 2 nel 2018.

La discussione evidenzia come la categoria Gioco dell'Anno sia particolarmente sentita dai fan, che la considerano il riconoscimento più prestigioso dell'industria.

L'inclusione o l'esclusione di determinati titoli può influenzare la percezione del valore artistico e commerciale dei giochi, alimentando accesi confronti nella community.

Ma non è finita qui: avete letto che le discussioni intorno alla nomination di Black Myth: Wukong ai The Game Awards 2024 si sono fatte calde?