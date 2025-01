I fan di Baldur's Gate 3 su Xbox Series S non saranno più di serie B, finalmente

Larian Studios non è mai andata troppo d'accordo con Xbox Series S per Baldur's Gate 3, ma dopo tanto tempo finalmente ci sarà la possibilità di giocare in split-screen anche sulla console minore di casa Microsoft.

Ricorderete che la console minore della famiglia Xbox (la trovate su Amazon) è stata la causa della lunga attesa che i fan Xbox hanno dovuto subire per il lancio di Baldur's Gate 3 sulla piattaforma.

Le limitazioni tecniche della console entry level hanno impedito agli sviluppatori di trovare un modo per far funzionare lo split-screen su Xbox Series S, al punto che il lancio su Xbox è avvenuto senza questa funzionalità sulla console.

Almeno finora perché, come riporta The Gamer, Larian Studios sembra aver trovato finalmente la quadra per la Patch 8.

Con l'arrivo della patch 8 ora anche i giocatori su Series S possono vivere l'esperienza del multiplayer locale. Questo aggiornamento non solo migliora l'accessibilità del titolo, ma rappresenta anche una risposta concreta alle richieste della community Xbox.

Perché nonostante Xbox Series S non sia più una console redditizia per Xbox, ci sono tantissimi giocatori che hanno approfittato dell'offerta entry level della console, e che ora potranno finalmente godere di Baldur's Gate 3 al massimo delle funzionalità senza sentirsi dei giocatori di serie B.

Rimane il fatto che Series S è ancora una console complicata per tanti sviluppatori. Ricorderete anche le dichiarazioni degli autori di Black Myth Wukong riguardo l'hardware, tanto che le sue limitazioni sembravano essere uno dei motivi per la mancata pubblicazione dell'action cinese sulla piattaforma.

E mentre ci domandiamo se GTA 6 possa mai uscire su Xbox Series S (a oggi è improbabile), Phil Spencer vuole chiarire con forza che la console non verrà dimenticata in ogni caso.

Se volete far parte dello sviluppo della patch 8 di Baldur's Gate 3 potete entrare dentro allo stress test cliccando qui.