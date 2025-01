Black Myth Wukong rinviato su Xbox: "colpa" di Series S

Il mancato arrivo di Black Myth Wukong sulle console Xbox ha fatto discutere fortemente appassionati e addetti ai lavori, facendo perfino emergere alcune "teorie complottistiche" su presunti accordi di esclusività segreti con Sony.

Bisogna dire che Microsoft non ha fatto nulla per provare a spegnere queste voci di corridoio, ma allo stesso tempo il silenzio assordante di Game Science sembrava aver dato ulteriore credito a questi bizzarri commenti.

Black Myth Wukong è attualmente disponibile su PC e PS5 anche in versione fisica (la trovate su Amazon), mentre a inizio 2025 non vi è ancora alcuna traccia di versioni Xbox. E oggi finalmente sappiamo il perché.

Come segnalato da The Game Post, la risposta è arrivata direttamente dal director Feng Ji in un post pubblicato sul social cinese Weibo:

«L'unica cosa che ci manca è [il lancio su] Xbox... il che ci sembra sbagliato in qualche modo (ma quei 10GB di memoria condivisa — senza anni di esperienza per l'ottimizzazione, è davvero difficile farlo funzionare)».

Il riferimento è ovviamente per Xbox Series S, la console meno potente dell'ecosistema di casa Microsoft che supporta 10GB di memoria GDDR6 RAM, condivisi tra GPU e CPU.

Dato che uno dei requisiti per la pubblicazione sulle console Xbox è che un videogioco sia in grado di funzionare sia su Series X che su Series S, è evidente che le limitazioni della periferica stiano creando non pochi problemi a Game Science.

Come ammesso dallo stesso director, gli autori di Black Myth Wukong possiedono poca esperienza nell'ottimizzazione di videogiochi per hardware inferiori, il che ha inevitabilmente causato un rinvio a data da destinarsi per le edizioni Xbox.

Vedremo se, come accaduto per altri giochi multipiattaforma nel recente passato, la situazione potrà essere sbloccata con un intervento diretto di Microsoft: Phil Spencer era già stato abbastanza criptico di fronte a una possibile uscita su Xbox, il che potrebbe significare che dietro le quinte qualcosa si stia già muovendo.

C'è anche da dire che il mercato principale per Black Myth Wukong è indubbiamente quello asiatico, dove Xbox non ha una presenza particolarmente importante: questo potrebbe aver spinto gli autori a prendersi tutto il tempo necessario per un'ottimizzazione all'altezza delle aspettative, dato che si inseguirebbe solo una fetta minore di mercato.

In ogni caso, purtroppo per i fan Xbox, l'action-adventure di Game Science pare destinato a farsi attendere molto a lungo.