I fan di Baldur's Gate 3 hanno creato personaggi per oltre 8mila anni

Nei giochi di ruolo come Baldur's Gate 3 una delle migliori cose è la possibilità di creare un proprio personaggio. Per alcuni è una cosa che si fa in fretta e furia, magari con un personaggio generato in maniera casuale, ma per altri è una tradizione che richiede tutto il tempo necessario.

D'altronde, venendo dalla tradizione di Dungeons & Dragons (i cui manuali trovate su Amazon), i fan del gioco di ruolo più famoso del mondo sanno che la creazione del personaggio è una parte fondamentale della propria avventura e va fatta per bene.

Per questo, per quanto impressionante, non ci stupisce che Larian abbia svelato che i giocatori hanno passato 8196 anni nella schermata di creazione dei personaggi di Baldur's Gate 3.

Sarebbe interessante capire il tempo medio per ogni giocatore ma, visto quanti sono gli eroi ed eroine che hanno intrapreso il loro viaggio verso la città di Baldur's Gate, non è decisamente facile.

I numeri condivisi da Larian infatti ci danno un nuovo aggiornamento sul grande successo di Baldur's Gate 3, con tanto di curiosità sulla nuova modalità di gioco introdotta dalla Patch 5:

Dal lancio ad oggi oltre 1.3 milioni di giocatori hanno completato Baldur's Gate 3, con la quasi totalità (il 94%) che ha deciso di creare un personaggio. I quali sono appunto stati creati per un totale di oltre 8mila anni, a dimostrazione della cura messa dai giocatori nel creare i propri avventurieri.

Paladini ed elfi sono rispettivamente la classe e razza più amata, mentre Gale è il personaggio di Larian più utilizzato tra i giocatori, probabilmente per via dell'essere adatto alle speedrun per via della sua "arma segreta".

Con la Patch 5, che ha dato vita anche ad un personaggio inedito, è stata introdotta anche la modalità Onore che è molto impegnativa e comprende il permadeath. Com'è andata finora?

Oltre 34mila avventurieri sono stati spazzati via dalla brutalità degli scontri, mentre solo 464 gruppi di avventurieri sono riusciti a portare a termine Baldur's Gate 3 senza morire ottenendo l'ambito d20 dorato.

