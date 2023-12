Baldur's Gate 3, la Patch 5 ha dato vita a un personaggio inedito

Vi abbiamo già parlato di quanto gigantesca sia la Patch 5 di Baldur's Gate 3, e di quanto i giocatori abbiano trovate delle novità con il nuovo aggiornamento pubblicato ieri per il già gigantesco gioco di ruolo di Larian.

Tra il nuovo finale, le nuove modalità di gioco, e tanti altri aggiustamenti e novità che sono stati introdotti, questa è la patch più grande di sempre per Baldur's Gate 3: qui trovate tutti i dettagli nel caso li vogliate recuperare.

I fan stanno cominciando ad esplorare questa nuova versione del gioco e, come prevedibile, stanno scoprendo dettagli che finora non erano stati annunciati. Tra questi c'è il fatto che Larian ha reso canonico un personaggio inedito all'interno di Baldur's Gate 3: un imp chiamato Bing-Bong.

Se questo buffo nome non vi dice nulla è normale, perché non è apparso in nessun materiale ufficiale di Baldur's Gate 3, eppure Larian ha deciso di immetterlo nella sua narrativa.

L'imp è comparso all'interno di una scena narrata nella partita speciale di Dungeons & Dragons che il cast di attori ha giocato sul canale youtube High Rollers.

La brevissima avventura in due parti ha permesso a Jennifer English (Shadowheart) e Devora Wilde (Lae'zel) di mettere in scena un esilarante siparietto in cui l'imp, dopo essere stato scarrozzato dal party come una sorta di animaletto-bebé, fa una brutta fine dopo essere stato utilizzato come arma impropria.

L'evento è rimasto nei cuori dei fan e gli stessi attori si sono divertiti nelle settimane successive a creare meme e tormentoni, ma la partita di D&D non era in nessun modo canonica rispetto agli eventi della storia di Larian.

Eppure, come hanno scoperto alcuni utenti su Reddit, il team di sviluppo ha deciso di omaggiare questo siparietto in un dialogo che è stato scoperto di recente:

Durante una delle chiacchierate con Shadowheart che si possono fare nel nuovo finale della Patch 5, che è ambientato sei mesi dopo la conclusione dell'avventura, la mezzelfa menzionerà alcune delle avventure vissute in questo periodo e menzionerà proprio l'imp Bing-Bong.

Un gesto molto divertente da parte di Larian, che dimostra quanto ci tenga alla community e in generale a tutto quello che viene creato a partire da Baldur's Gate 3.

